"Le nostre castagne hanno un sapore dolce: ideali per le caldarroste"

Presidente Giuliano Monti del Consorzio Marrone di Castel del Rio, il vostro prodotto copre una fascia territoriale molto limitata, con soli quattro comuni dell’Imolese. Come avete fatto a creare la cordata?

"Il nostro Consorzio nasce nel 1985, a seguito di un inverno con tante nevicate copiose e anticipate. La neve arrivò a novembre, quando il castagno aveva ancora la foglia. Così, con il peso della neve, si ruppero tutti i rami dei castagni. Fu un vero e proprio disastro. I Consorzi nascono sempre su delle necessità, quindi c’era il bisogno di mettersi tutti insieme. Il Consorzio %guardava subito all’aiuto, e poi alla promozione. Partimmo con tanto entusiasmo, viste le possibilità di finanziamento. Questo ci aiutò, con 23 progetti annuali, e nel 2006 arrivò il riconoscimento Igp. Un vero e proprio punto di partenza, non di arrivo, con dentro i castanicoltori e i confezionatori per fare arrivare sul mercato il prodotto Igp".

Quanti associati siete?

"In questo momento siamo una cinquantina, con uno zoccolo duro di una ventina di aziende fondatrici. Altri invece, in base alle opportunità, entrano ed escono dal Consorzio. La nostra funzione principale è quella di aiutare la gestione agronomica del castagneto".

Negli anni avete affrontato un grosso problema di natura...

"Nel 2010 abbiamo dovuto affrontare la vespa cinese (Dryocosmus kuriphilus), un flagello per una decina di anni. Abbiamo contribuito a trovare soluzioni biologicamente compatibili, senza trattamenti chimici. Con l’Università di Cuneo abbiamo fatto dei lanci di insetti antagonisti (Torymus sinensis) per contrastarli e questo, in tempi lunghi, ha dato riscontri importanti. Abbiamo superato così il problema con la lotta biologica. Chi ha provato con la lotta chimica è ancora quasi all’anno zero".

Dall’alta valle del Santerno in che mercati arrivate maggiormente?

"Produciamo a Castel Del Rio, Fontanelice, Casalfiumanese e Borgo Tossignano. Il marrone nostro è dolce, si pela bene, si sbuccia bene, e ha l’utilizzo principale per le caldarroste. Il profumo nella cottura è indimenticabile. Con i marroni più piccoli invece si essiccano e poi si fa la farina con cui si possono ottenere anche dei dolci. Arriviamo alla grande distribuzione, cosa più difficile durante il flagello della vespa cinese, dove la produzione per anni è stata pari a zero. Un 30% delle vendite del nostro marrone, in questo caso fresco, è alle sagre e alle feste, mentre con il confezionato si raggiunge un 70% e nella grande distribuzione è soprattutto richiesto il prodotto Igp. Siamo molto presenti anche nel mercato della Svizzera, così come nel nord Italia e in Svezia. In questi casi per essere confezionato viene prima curato in acqua, per una settimana, così la conservazione è più lunga, anche per tutto l’inverno".