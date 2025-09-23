Lo sviluppo di Inalca. Il processo produttivo: "La sostenibilità aiuta la crescita della filiera"

Giovanni Sorlini, responsabile Qualità, Sicurezza e Sviluppo sostenibile di Inalca, racconta i comportamenti dell’azienda specializzata in carne bovina in materia di sostenibilità: da Spilamberto, cuore agricolo della provincia, al futuro dell’alimentazione e della sostenibilità.

Sorlini, in che modo Agrofutura può portare a una valorizzazione della filiera agricola e della produzione?

"Agrofutura è uno spazio di divulgazione che consente ad aziende impegnate in percorsi di sviluppo sostenibile come Inalca di condividere le proprie tecniche e conoscenze con i produttori agricoli e zootecnici. Per rendere efficaci gli sforzi e le risorse messe in atto dall’azienda, il coinvolgimento attivo e sistematico di tutta la filiera è infatti assolutamente fondamentale".

Invece quali sono le vostre strategie per promuovere la sostenibilità e l’innovazione?

"La sostenibilità deve costituire parte integrante dei processi produttivi, sia a livello agricolo che industriale. Parliamo quindi soprattutto di investimenti e infrastrutture produttive. Abbiamo realizzato, ad esempio, numerosi impianti per la produzione di biogas e biometano, che, oltre alla produzione di energia da fonti rinnovabili, consentono il recupero del prodotto finale, ossia il digestato, come fertilizzante. Abbiamo inoltre messo in atto tecniche di agricoltura rigenerativa e colture alternative al mais, come sorgo e triticale, più resistenti rispetto agli stress collegati ai cambiamenti climatici e che richiedono un minor impiego di acqua e altre risorse. A livello industriale abbiamo realizzato impianti innovativi e processi di economia circolare. Ad esempio, abbiamo avviato uno stabilimento in grado valorizzare co-prodotti come le ossa e i grassi per produrre sego alimentare e collagene per il settore farmaceutico, fino a fertilizzanti organici ricchi di fosfati in grado di migliorare la fertilità dei suoli e ridurre l’impiego di concimi chimici".

Quali sono un po’ le tendenze del consumatori in questo momento, cosa ricerca come prodotti e quali sono un po’ le sue esigenze?

"La carne bovina, analogamente ad altri prodotti alimentari primari, ha subito negli ultimi anni importanti rincari. E’ quindi assolutamente necessario mantenere a scaffale prezzi accessibili, lasciando inalterate le garanzie di qualità e sicurezza dei prodotti e il rispetto di valori immateriali collegati alla carne bovina come il benessere animale, di grande interesse per il consumatore. Politiche di sviluppo sostenibile, se correttamente attuate, migliorano l’efficienza complessiva della filiera e contribuiscono a mantenere un bene prezioso come la carne bovina accessibile a tutti"

Voi siete nati nel modenese, cosa è cambiato in questo territorio negli anni nella produzione di carni e salumi?

"Negli ultimi anni si sono essenzialmente verificati processi di aggregazione tra imprese. Un tempo il distretto della carne era costituito da aziende in competizione tra loro sullo stesso mercato. Oggi questo approccio orizzontale è stato sostituito da processi di aggregazione verticale, rivolti, sia verso i segmenti alti della filiera tramite forme di convenzione con i produttori agricoli, sia a valle verso la distribuzione al consumo tramite la specializzazione produttiva verso specifici segmenti di mercato. Chi ha pensato di operare sul mercato in forma singola non è riuscito ad affrontare le turbolenze legate soprattutto ai costi delle materie prime"

Come vede invece il futuro del settore e in che modo può intervenire la politica?

"Se da un lato l’Italia ha un potenziale enorme, come dimostrato dagli eccellenti risultati del nostro Paese nell’esportazione di prodotti agroalimentari del mondo, dall’altro soffre una crescente crisi produttiva a livello agricolo e zootecnico. Anni di polemiche ideologiche sull’allevamento, in un contesto già sofferente per le profonde trasformazioni sociali di abbandono delle campagne, hanno ridotto ulteriormente il deficit di approvigionamento del nostro paese, passato in pochi anni dal 50% al 40%. La politica deve utilizzare tutte le leve possibili per promuovere la produzione interna e contrastare l’abbandono delle zone rurali del paese. Inalca sta facendo la sua parte, continuando a investire a livello agricolo, promuovendo accordi di filiera e sostenendo la produzione nelle aree rurali del Paese, ad esempio con Sicilia e Sardegna che rappresentano le regioni più vocate in cui da secoli si allevano ruminanti".

Formazione e ricambio generazionale sono altri due temi che riguardano il futuro del settore, quali sono le vostre strategie in questi due ambiti?

Inalca ha avviato piani strutturati di formazione a tutti i livelli. Uno sforzo che viene sostenuto con il sostegno di università, Istituti agrari e agenzie di formazione. In tale ambito vengono realizzati dall’azienda programmi personalizzati di “talent management” per fidelizzare i giovani più motivati e promettenti. Anche il ricambio generazionale è oggetto di una programmazione di lungo periodo".

Quali sono le vostre collaborazioni con altri attori della filiera per migliorare la qualità e la sicurezza dei prodotti?

"Parlare di collaborazione è forse riduttivo. Lo sforzo è quello di realizzare forme stabili e continuative di integrazione, soprattutto con i produttori primari. Gli accordi di filiera rappresentano lo strumento principale. Anche a valle della filiera, lo sforzo dell’azienda è quello di superare la tradizionale relazione cliente fornitore. Un ultimo accenno vorrei farlo alla trasformazione digitale in cui Inalca è particolparticolarmente impegnata. Uno sforzo compiuto insieme a importanti aziende del settore e che Inalca intende mettere a disposizione di tutta la filiera".

Giovanni Di Caprio