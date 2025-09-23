Modena domina l’Italia: "Agroalimentare centrale. Cibi e vini Dop e Igp hanno un grande impatto"

Sindaco Massimo Mezzetti, quanto è importante il settore agroalimentare per il territorio di Modena?

"L’agroalimentare non è solo un settore importante, ma fondamentale per il territorio di Modena. Dal latte che viene trasformato in Parmigiano Reggiano, ai salumi e alla carne, dalla frutta alla produzione del vino e a quella dell’aceto balsamico che per il 92% viene esportato. Modena conta ben 23 prodotti tra Dop e Igp,praticamente la metà di quelli di tutta la Regione, senza contare le Specialità Tradizionali Garantite. La provincia di Modena è seconda in Italia per impatto economico del cibo Dop e Igp, come ci raccontano i dati del rapporto 2024 Ismea Qualivita sulla cosiddetta Dop economy. C’è quindi un aspetto economico ma c’è anche un tema di reputazione di Modena nel mondo: questi prodotti contribuiscono ad aumentarla e sono inevitabilmente legati alla nostra cultura. Chi viene qui da altre parti del mondo lo fa anche per provare un’esperienza enograstronomica che è di grande qualità".

Prosciutto di Modena Dop, Zampone e Cotechino di Modena Igp, Amarene brusche di Modena Igp, Aceto balsamico di Modena Igp e Aceto balsamico tradizionale di Modena Dop, ma anche la Ciliegia di Vignola Igp nella provincia. Questi sono alcuni dei Consorzi delle eccellenze che rappresentano Modena in Italia e nel mondo. Qual è la chiave di questo successo?

"Vorrei aggiungere a questo elenco anche la Pera dell’Emilia-Romagna, un’altra Igp. Ci tengo perché Modena è la prima provincia in Emilia-Romagna e in Italia per questa produzione. Tra le chiavi del successo c’è sicuramente la ricchezza e la varietà perché sono poche le province dove si trovano tante produzioni, tutte di valore. Poi lo stretto rapporto con il territorio con tante imprese di carattere familiare, oltre alle capacità degli agricoltori che si stanno adattando ai cambiamenti climatici adottando nuove colture e metodi di coltivazione. Ad esempio, in un recente incontro con Coldiretti mi hanno parlato di un interesse alla coltivazione dell’olivo nel modenese".

Invece sindaco Mezzetti, come incidono i cambiamenti climatici sulla situazione dell’agricoltura nel territorio e cosa si deve fare di più a livello locale?

"Sicuramente parliamo di un influsso pesante. Un clima sempre più tropicale ha portato eventi meteo estremi, gelate tardive e siccità, aumento delle temperature con conseguente invasione di insetti alieni e malattie per le piante come la cimice asiatica che quest’anno è tornata a colpire. Per il Comune è importante collaborare con tutti gli enti del territorio preposti alla gestione di queste situazioni, dalla difesa idraulica alla realizzazione di piccoli invasi per raccogliere l’acqua piovana da utilizzare in caso di necessità".

Le imprese agricole, come molte aziende medio piccole del tessuto imprenditoriale locale e regionale, vivono il problema del ricambio generazionale. Qual è lo scenario attuale nel Modenese?

"Le aziende agricole giovani in provincia di Modena sono il 5,4% secondo i dati della Camera di Commercio del 2024. È vero che il ricambio generazionale è un problema che riguarda anche l’agricoltura, ma grazie al Piano di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna, che stanzia fondi destinati ai giovani, si registra un certo movimento. Mi viene segnalato che a Modena sono finanziati in media 30 primi insediamenti all’anno, ovvero nuove imprese di giovani (si considerano titolari che hanno fino a 40 anni)".

Anche la formazione, in chiave futura, è cruciale. Ad esempio, all’Unimore ci sono corsi come la Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie e degli Alimenti. Quali sono i ruoli di scuole e università per il territorio?

"Penso che anche in questo caso la chiave vincente sia quella territoriale perché esistono, sia a livello universitario che di scuole superiori, dei comitati di indirizzo a cui partecipano gli attori del territorio per raccogliere esigenze e suggerimenti ai fini della definizione dei contenuti didattici".

Parlando invece della viticoltura, la parola Lambrusco è un grande biglietto da visita per Modena. Quanto è importante questo settore?

"Questo è un settore da sempre molto legato al territorio e che vivrà un inevitabile impatto rispetto alla politica dei dazi del governo Usa. Inoltre, ma questo è già in corso, anche un calo dei consumi che riguarda in generale i vini rossi. Rimane in ogni caso uno dei nomi con cui si identifica Modena nel mondo".

Quali sono le altre eccellenze agroalimentari che un non modenese può mangiare, bere o assaggiare nel territorio?

"Esiste un marchio creato nel 2003 dalla Camera di Commercio denominato Tradizioni e sapori che si è posto l’obiettivo di tutelare quei prodotti agroalimentari e gastronomici oltre quelli che hanno la tutela Dop e Igp. In questo straordinario paniere ci sono 26 prodotti, sempre più riscoperti e apprezzati. Dalla patata di Montese al Sassolino di Modena, dal gnocco fritto di Modena ai tortellini, fino al belsone di Nonantola e al borlengo di Guiglia. Gli esempi sono assolutamente non esaustivi. Questa è una ricchezza, lo sottolineo ancora una volta, anche culturale perché ognuno di questi prodotti ha una storia e un radicamento territoriale. Ogni prodotto è il frutto del lavoro e della cura di una comunità".

Nicholas Masetti