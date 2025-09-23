Agrofutura a Modena, sfoglia l’inserto speciale dell’evento

Modena, 23 settembre 2025 – Il Festival Agrofutura, il progetto del nostro gruppo editoriale che guarda al green e al domani, oggi fa tappa a Modena. E con questa occasione è stato preparato un inserto approfondito e speciale, sfogliabile gratuitamente qui sotto.

Dopo il successo delle precedenti tappe di Bologna, Firenze, Cesena e Alberese, quello di oggi è un evento con talk e interviste per riflettere sul futuro dell’agricoltura attraverso pratiche innovative, rispettose dell’ambiente e profondamente connesse con il territorio.

L’appuntamento del Festival Agrofutura – organizzato da Qn, Il Resto del Carlino e La Nazione col sostegno delle Regioni Emilia Romagna e Toscana – si tiene nella sala conferenze della Biblioteca Delfini dalle 18 (qui per iscriversi).

Il programma

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Massimo Mezzetti e di Valerio Baroncini, vice direttore del ’Resto del Carlino’, focus sul settore agroalimentare in Emilia-Romagna. La tavola rotonda – moderata da Valeria Selmi, vice capocronista della redazione di Modena – vedrà la presenza di Marco Lazzari, responsabile Agri Banking di Bper Banca; Matteo Conti, direttore centrale marketing strategico del Gruppo Amadori; Giovanni Sorlini, responsabile qualità, sicurezza e sviluppo sostenibile di Inalca; e Giuseppe Pulina, professore Ordinario di etica e sostenibilità degli allevamenti dell’Università di Sassari e presidente dell’associazione ’Carni Sostenibili’.

Poi spazio a tutti i prodotti di eccellenza sul territorio, Dop e Igp, con Beatrice Berselli, project manager di Piacere Modena che si occupa di valorizzare la cultura gastronomica, con corsi ed eventi; la chef Jessica Rosval alla guida de ‘Al Gatto Verde’, il locale all’interno di Casa Maria Luigia di Modena, che Bottura definisce “uno dei ristoranti più sostenibili al mondo”. Si parlerà appunto di sostenibilità, ingredienti stagionali e lotta agli sprechi. Infine, un aperitivo emiliano curato dal ‘Tortellante’.

L’inserto speciale sfogliabile