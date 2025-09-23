Nella cucina di Rosval. Innovazione e inclusione: "Il cibo come comunità"

Jessica Rosval, canadese, resident chef de Al Gatto Verde, all’interno di Casa Maria Luigia di Massimo Bottura, una specie di macchina del tempo incastonata nella campagna emiliana. Una dimora intima e accogliente. E in primis un luogo che riflette i principi di chi vi cucina. Un tempio che rispecchia il lavoro di Rosval, basato su innovazione culinaria, sostenibilità, integrazione e aiuto della comunità.

La passione per la cucina si è accesa da giovane, all’età di quindici anni. Gli oltre vent’anni di esperienza hanno plasmato la sua creatività, espressa quotidianamente nel suo lavoro culinario. Fino al grande riconoscimento: nel giugno 2025, Al Gatto Verde, si è classificato al 92° posto nella lista The World’s 50 Best Restaurants, ottenendo un importante riconoscimento internazionale per il suo approccio innovativo e la sua cucina consapevole.

Chef Rosval, lei sostiene Agrofutura e tutti gli appuntamenti in programma a Modena. Che occasione può rappresentare un evento come questo?

"Agrofutura è un’occasione preziosa per mettere attorno allo stesso tavolo agricoltori, scienziati, cuochi e comunità. In un momento in cui la filiera alimentare deve affrontare sfide enormi, dal cambiamento climatico alla crisi sociale, eventi come questo ci permettono di intrecciare competenze e visioni. È un laboratorio di idee, ma anche un acceleratore di soluzioni concrete".

Prendendo come esempio Casa Maria Luigia, una dimora raccolta nel verde emiliano, in questo luogo in che modo coincidono innovazione culinaria e agrifood?

"Casa Maria Luigia nasce come dimora che abbraccia la terra emiliana. L’innovazione culinaria che portiamo avanti ad Al Gatto Verde è profondamente radicata in ciò che l’agricoltura ci offre: legna, stagionalità, prodotti locali. Innovare non significa allontanarsi dalla terra, ma anzi ascoltarla meglio e raccontarla con nuovi linguaggi, attraverso il fuoco e la ricerca"

Agrifood vuol dire anche lavorare per la comunità. Come funziona l’Association for the Integration of Women?

"L’AIW lavora creando spazi di formazione e lavoro per donne migranti, spesso escluse dal mondo professionale. Con il progetto Roots, invece, offriamo formazione in cucina e opportunità di inserimento lavorativo. Non è solo un ristorante: è un laboratorio sociale dove il cibo diventa strumento di integrazione, emancipazione e dignità"

Nasce poi ‘Roots’, come già accennato, dove i piatti riflettono il suo progetto di cucina inclusiva e di condivisione, con pietanze che celebrano le culture di origine dei tirocinanti. Quindi che rapporto hanno integrazione e sostenibilità?

"Per me sostenibilità non è solo ambientale, ma anche sociale. Integrazione e sostenibilità sono due facce della stessa medaglia: non possiamo parlare di futuro del cibo se escludiamo comunità intere. I piatti di Roots raccontano le origini delle nostre tirocinanti, ma sono cucinati con prodotti locali, creando un ponte fra culture e territorio. Questo scambio arricchisce tutti e rafforza le basi di un futuro gastronomico più giusto"

A proposito di agricoltura, c’è un prodotto che più di altri preferisce comperare dagli imprenditori agricoli? Lei è in Italia da diversi anni, dal post-Covid, ha dotato differenze nella qualità dei prodotti, vista la difficoltà degli agricoltori?

"Il Covid ha mostrato quanto siano fragili, ma anche resilienti, i nostri agricoltori: oggi puntano ancora di più su qualità e identità, e per noi chef è un invito a rispettare i cicli naturali"

Cosa possono fare le istituzioni in questo senso?

"Le istituzioni devono accompagnare gli agricoltori nella transizione ecologica con sostegni concreti: incentivi per pratiche sostenibili, agevolazioni per i giovani che vogliono avviare aziende agricole, semplificazione burocratica. E poi investire nella formazione: creare ponti tra ricerca scientifica, scuole di cucina e imprese agricole"

In materia di innovazione e sostenibilità, quali sono i vostri obiettivi per il futuro?

"Il nostro obiettivo è continuare a costruire ecosistemi inclusivi: a Casa Maria Luigia, portando avanti la ricerca su fuoco, ingredienti sostenibili e locali; da Roots, ampliando i percorsi di integrazione per le donne migranti. Vorrei che la nostra cuina fosse non solo un luogo di piacere, ma anche di responsabilità: dimostrare che ogni piatto può raccontare una storia di rispetto verso la terra e verso le persone".