O2 Farm: "Il verde è l’anima"

"Il verde dona un’anima, è un elemento iconico che riconduce visivamente già dall’esterno alle tematiche in questione". Gianluca Cristoni (foto) racconta l’impronta verde di O2 Farm dietro agli allestimenti che hanno accompagnato il percorso di Agrofutura.

"O2 Farm nasce quando abbiamo convertito l’azienda: prima le piante erano al centro di una produzione tradizionale, ora diventano il cuore della comunicazione. Mettiamola così: siamo i fornitori di grandi realtà come la Fiera di Bologna e i principali quartieri fieristici europei, e con le piante costruiamo un’ambientazione, affiancando quello che oggi assume sempre più importanza: la brand reputation".

"Oggi le aziende vogliono essere sempre più green – insiste Cristoni racconta l’attività –, sconfinando in alcuni contesti. Spesso questi allestimenti non sono nemmeno sostenibili, se pensiamo alle emissioni di co2 che vengono rilasciate anche solo per gli spostamenti. Ecco, noi volevamo essere davvero sostenibili. Dopo circa 40 anni, quindi da un po’ che facevamo questo cammino, quattro anni fa abbiamo ipotizzato di non muovere più solo gli alberi, ma le persone. Abbiamo spostato il parco della biodiversità nato per l’Expo di Milano che, dopo un periodo itinerante, è stato inserito nella sezione logistica in Valsamoggia (Bologna, ndr). Oggi siamo riusciti a concentrare alcune aziende molto importanti".

"Per i grandi brand allestiamo dai ‘family day’ ai meeting aziendali con contenitori costituiti banalmente da piante: siamo passati da vedere la serra come elemento esclusivamente produttivo a elemento conviviale, inserendo le persone all’interno di un contesto. Tutto è nato con l’obiettivo della formazione, quindi diventeremo una fattoria didattica e continueremo il percorso. Le piante, insomma, sono importanti perché rappresentano quello che usiamo per raccontare una storia di uomini, di semi, di piante".

fra. mor.