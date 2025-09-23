Orogel, la cella frigorifera del futuro: "Così puntiamo sull’innovazione"

Arpor, cooperativa con sede in Basilicata del Gruppo Orogel, ha appena inaugurato la cella refrigerata automatizzata più grande del Sud Italia. "Abbiamo messo in campo un grande sforzo di innovazione per la ristrutturazione e il potenziamento di questo stabilimento", sottolinea Valter Zino, direttore impianti e tecnologie del Gruppo. Orogel racconta così le ultime novità in materia di innovazione e logistica.

Zino, ci racconti di più.

"Abbiamo acquisito il sito ormai nel 2009: era in condizioni critiche. Per noi è stata un’azione, da un lato, estremamente impegnativa, ma dall’altro, visti i risultati raggiunti oggi, anche molto positiva".

Che tipo di risultati?

"Ci ha aperto nuovi importanti scenari agricoli, a partire dalla coltivazione di alcune specie, come il carciofo o l’asparago, ma più in generale tutti i prodotti vocati a questi terreni. Le nostre potenzialità sono cresciute. Nella prima parte del nostro intervento ci siamo concentrati sul ristrutturare la struttura esistente, adeguandola e ammodernandola nella fase di refrigerazione. Ci siamo concentrati poi sul potenziamento della base agricola, degli ettari coltivabili e della parte di surgelazione: fino a qualche anno fa, il prodotto vegetale veniva trasportato a Cesena per le successive fasi di confezionamento e spedizione. Negli ultimi cinque anni, invece, abbiamo operato affinché la filiera in quello stabilimento fosse completata".

Poi?

"Due anni fa è stato avviato il reparto per il confezionamento dei prodotti surgelati e, più recentemente, abbiamo operato sulla parte della conservazione. La disponibilità di spazio di stoccaggio per il nostro processo è fondamentale, perché ovviamente, in fase di surgelazione, si è obbligati a seguire la stagionalità campagna per raccogliere e surgelare nei tempi più brevi possibili".

La nuova cella, dunque, rappresenta un vantaggio?

"Certamente, ha una capacità di stoccaggio importante: parliamo di 32.000 posti-pallet in grado di conservare oltre 15.000 tonnellate di prodotto, per un volume complessivo dell’impianto di 150.000 metri cubi. Oggi rappresenta l’impianto refrigerato più grande del Sud Italia, in grado di mantenere una temperatura costante di - 25°C, movimentando in deposito e prelievo il prodotto grazie a quattro trasloelevatori automatici, capaci di prestazioni fino a 96 unità all’ora in ciclo combinato. All’interno, l’anticella di movimentazione è composta da due piani, per 2.500 metri quadrati totali, temperatura controllata a +5°C, con sistemi di movimentazione avanzati senza personale. Al cuore dell’intero sistema, troviamo una centrale frigorifera con una capacità di raffreddamento di 4.500 kWf, abbinata a un potente impianto elettrico che utilizza l’energia dagli

impianti di cogenerazione e fotovoltaico. Non soddisfa solo i bisogni attuali, dunque, ma guarda al medio periodo".

In che modo?

"Siamo sicuri agevolerà il nostro trend di crescita che si sta ripetendo negli ultimi anni nello stabilimento. L’automazione non solo dà velocità ed efficienza, ma mette in coordinamento con tutte le altre funzioni le attività aziendali, dalla surgelazione al confezionamento".

Cos’altro racconta il futuro di Orogel?

"L’importanza dell’aspetto sanitario, che rispecchia un’attenzione del consumatore in aumento verso la salubrità e la genuinità dei prodotti. E c’è grande attenzione all’ambiente e alla sostenibilità, che parte dalla selezione dei materiali, in modo che abbiano un minore impatto ambientale e una efficienza energetica elevata".