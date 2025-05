Peste suina, calano le aree infette. Nuove risorse per l’Emilia-Romagna: "Avanti con l’attività di bonifica"

di Egidio Scala

Nell’ultimo anno la peste suina è stata contenuta a dovere, quindi a breve verranno ridotti i vincoli in alcune aree del parmense e anche del piacentino. La notizia viene direttamente dal commissario straordinario Giovanni Filippini. "A breve – spiega il commissario – presenteremo un nuovo piano strategico, perché c’è la necessità di riformulare alcune azioni. Stiamo rivedendo il piano di cattura e abbattimento dei cinghiali, le aree cosiddette infette si stanno riducendo e per questo in alcune specifiche aree del parmense e del piacentino saranno rimossi gli attuali vincoli".

Filippini ricorda che è "attivo un sistema di sorveglianza per limitare l’espansione delle infezioni, con interventi di depopolamento mirato in aree in cui il virus non si è diffuso. C’è anche un lavoro di ricerca per arrivare a un vaccino: l’obiettivo è tutelare il sistema suinicolo". Prevista, ricorda poi il commissario, "un’attività di bonifica nei territori colpiti per eliminare, con l’ausilio dei cani molecolari, le carcasse degli animali malati. In queste ore saranno poi assegnate nuove risorse all’Emilia-Romagna per le attività di contrasto alla peste suina". Per l’assessore regionale alla Sanità Massimo Fabi bisogna "correre più del virus".

La pedemontana dell’area parmense "avrà meno vincoli", visto che passerà da zona di restrizione due a zona di restrizione uno, sottolinea Fabi, "e prevedibilmente le regole saranno meno stringenti anche a Medesano e Noceto".

"Siamo sulla strada giusta. Di recente – ricorda Fabi – sono stati eliminati i vincoli su parte del comune di Parma nonché su San Secondo Parmense, Montechiarugolo e Traversetolo. La battaglia è complessa, ma dobbiamo vincere. L’Italia deve puntare all’eradicazione del virus, servirà tempo ma l’obiettivo è chiaro. Parliamo di una filiera con un valore inestimabile, che dobbiamo difendere e sostenere. Stiamo lavorando per ridurre le zone infette, tanto nell’ultimo anno il virus non si è espanso verso est".

In commissione anche le associazioni degli allevatori. Per Davide Calderone di Assica (associazione industriali delle carni e dei salumi) "non bisogna pensare di avere vinto, serve tenere alta la guardia, le perdite sono di 20 milioni di euro al mese per mancate esportazioni; serve riaprire i mercati e occorre poi lavorare sulla ricerca".