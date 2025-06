Ridurre gli sprechi. Certificazione ad hoc per Chef Express:: "Una sfida cruciale"

"Chef Express riconosce lo spreco alimentare come una delle principali sfide ambientali e sociali della ristorazione moderna". A dirlo è Sergio Castellano, Chef Quality & Esg Officer Chef Express-Gruppo Cremonini, realtà con oltre 600 punti vendita, 9.900 dipendenti (di cui 1.100 all’estero) e sede legale a Castelvetro di Modena. All’interno delle politiche rifiuti zero, l’azienda ha identificato la riduzione degli scarti alimentari come un asse strategico della propria politica di economia circolare. Un piano che è stato subito ben visto a livello nazionale, ottenendo la certificazione Rina ’Go2FoodSaving’ che aiuta le imprese a valorizzare l’impegno della riduzione dello spreco alimentare. Così è stato riconosciuto il sistema di gestione e le pratiche efficaci adottate dall’azienda nella prevenzione e riduzione degli sprechi alimentari nelle aree di servizio delle rete autostradale. Il disciplinare tecnico Go2FoodSaving è stato sviluppato da Rina con l’obiettivo di offrire alle organizzazioni uno strumento rigoroso e misurabile per affrontare una delle sfide più urgenti e complesse della sostenibilità: la riduzione dello spreco di cibo lungo tutta la filiera.

Con questa certificazione, Rina mette così a disposizione un modello di verifica che consente alle aziende di misurare, monitorare e migliorare in modo continuativo le proprie performance nella gestione degli sprechi. "Il valore aggiunto della nostra attività risiede nella capacità di coniugare la solidità metodologica del nostro schema di certificazione con la flessibilità necessaria per adattarsi a realtà operative complesse e articolate come quella di Chef Express", fanno sapere dal gruppo multinazionale Rina.

Attraverso un processo di audit strutturato e approfondito, il team Rina ha verificato l’efficacia del sistema implementato da Chef Express, che comprende azioni mirate in tutte le fasi operative: dalla progettazione dell’offerta alimentare e la pianificazione della produzione, fino alle attività di donazione delle eccedenze e di valorizzazione degli scarti. La certificazione attesta in questo modo la capacità dell’azienda di applicare un approccio integrato, misurando i risultati e individuando costantemente opportunità di miglioramento in ottica di economia circolare. Per Rina infatti, l’obiettivo non è solo quello di certificare il rispetto di requisiti specifici, ma di accompagnare le aziende in percorsi di crescita e innovazione sostenibile. "La nostra attività di verifica fornisce garanzie oggettive sulla qualità e sull’affidabilità delle azioni messe in campo, rafforzando la trasparenza nei confronti degli stakeholder e contribuendo a creare fiducia nel mercato", proseguono da Rina. Nel caso di Chef Express, la certificazione ’Go2FoodSaving’ si inserisce in una strategia di sostenibilità orientata agli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

"Il tema è parte integrante del Piano strategico di sostenibilità 2024-2026, che definisce obiettivi chiari, indicatori di performance (Kpi) e responsabilità funzionali per ogni ambito d’intervento, tra cui la riduzione del food waste, la donazione dell’invenduto e la valorizzazione degli scarti – prosegue Castellano, Chef Quality & Esg Officer di Chef Express –. Tra i presidi adottati per la gestione del tema dall’anno 2024, in aggiunta alle iniziative già attive, per l’intero canale autostradale italiano gestito formato da ben 56 aree di servizio, l’azienda ha ottenuto la conformità alla norma volontaria ’Go2FoodSaving’. Il sistema consente di valutare in maniera ancora più strutturata la produzione di sprechi alimentari lungo tutta la filiera, e di implementare strategie misurabili e verificabili nel tempo".

Inoltre, alla luce della profondità dell’offerta food sempre nell’anno 2024 "è stato effettuato uno studio volto a verificare e valutare i parametri di sicurezza alimentare e le proprietà sensoriali ed edonistiche delle principali referenze presenti trasversalmente nelle principali offerte dei brand gestiti nei punti di vendita della catena. In particolare, lo studio ha avuto l’obiettivo di ridefinire la modalità e tempo di conservazione dei prodotti coinvolti. In ottica di riduzione dello spreco alimentare, scopo altrettanto importante dello studio, è stata la valutazione dell’acquisto di semilavorati di pezzature inferiori e la validazione di modalità e tempo di conservazione nel contesto delle donazioni. Lo studio ha validato e confermato le aspettative aziendali in termine di modalità, tempo di conservazione e caratteristiche edonistiche delle referenze", conclude Castellano.