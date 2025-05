Sfoglia lo speciale dedicato ad Agrofutura

Bologna, 16 maggio 2025 – A Palazzo Pepoli, sede del Museo della Storia di Bologna, si apre oggi Agrofutura, un festival che vuole raccontare uno dei settori simbolo del nostro Paese e che coinvolge un po’ tutto il sistema economico: quello dell’agroalimentare.

Si tratta di un progetto editoriale e territoriale di Qn Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino e La Nazione realizzato in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e la Regione Toscana, main partner BPER Banca.

Una due giorni nel cuore della città per discutere di politiche nazionali e regionali a sostegno dell’agricoltura, con uno sguardo agli scenari evolutivi, alle sfide e alle opportunità della filiera agroalimentare italiana da una parte e il racconto di nuove generazioni che, in tempi non sospetti, hanno voluto scommettere sul lavoro della terra, dall’altra. Tra le tematiche cibo di qualità e prodotti DOP e IGP, agroturismo, agricoltura 4.0, imprenditoria femminile, salute e sicurezza alimentare.

Oggi e domani, dunque, le prime tappe del percorso a Bologna, poi il 10 e 11 giugno ci si sposterà a Firenze.

Agrofutura: vai al sito dedicato

Sfoglia lo speciale

Il programma di venerdì 16 maggio

Nella sala cultura (secondo piano) di Palazzo Pepoli, si inizia alle 9.30 con una business conference, ovvero un momento di analisi e visione che coinvolge istituzioni, aziende, accademici e professionisti del settore. Qui scaletta e relatori.

Nel pomeriggio spazio a laboratori per adulti:

ore 15, Piante da frutto (nella sala Stanza verde)

ore 16, Funghi (Stanza verde) e Biodiversità e impollinatori a cura di Beeing (nella Sala api)

ore 17, Didattica dell’orto (Stanza verde)

e per bambini:

ore 16, ‘Biodiversity Park’ con Gianluca Cristoni di O2Farm (nella Sala biodiversità)

ore 17, Biodiversità e impollinatori a cura di Beeing per bambini 7-12 anni (Sala api) e Funghi per bambini 7-12 anni (Sala biodiversità)

Alle 16, nella Sala cultura al secondo piano il docufilm de il Resto del Carlino sull’alluvione in Emilia-Romagna ‘Ho visto il finimondo’.

Dalle 18 alle 20 nella caffetteria del Museo l’aperitivo a tema a cura di Tavola della Signoria (a pagamento).