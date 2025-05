"Siamo l’unico Consorzio sull’anguria in Europa. E garantiamo qualità"

Presidente Ivan Bartoli, lei rappresenta il Consorzio Anguria Reggiana, l’unica anguria Igp d’Europa. Un vanto per l’Emilia-Romagna e per l’Italia.

"Siamo stati pionieri, nel lontano 2009, con un comprensorio della zona che era conosciuto per la qualità del prodotto. Così noi produttori ci siamo messi insieme e a fine 2016 abbiamo ottenuto l’Igp, l’unica anguria per ora in Europa. Qualche filiera spagnola adesso ci sta provando. Siamo un Consorzio piccolo ma siamo molto soddisfatti perché funziona. Le nostre angurie sono tutte marchiate con il nome del produttore così ci autotuteliamo. Un modo per far sì che chi produce lo faccia con il massimo della qualità perché poi emerge il suo nome".

L’anguria reggiana come è vista all’estero?

"Facciamo fatica ad arrivarci essendo una realtà di nicchia. Abbiamo un po’ di mercato in Germania e in Austria. In realtà avremmo tanta richiesta perché i consumatori fuori dall’Italia non sono abituati ai nostri canoni, di alta qualità. Ma non abbiamo il potenziale".

Quante aziende agricole rappresenta il Consorzio e quali sono le necessità maggiori?

"Siamo 14 aziende, due confezionatori e 12 produttori. Abbiamo un centinaio di ettari di produzione registrato, anche se il potenziale è più ampio. La parte tecnologica si potrebbero migliorare, con strutture, sistemi di trapianto, innesti. Con i mezzi tecnici siamo abbastanza avanti, anche nell’irrigazione. Dal punto di vista tecnico è tutto in cultura forzata perché il terreno da sè ha dei problemi. Servono serre per tutelarsi da maltempi e piogge. Il mercato è in grande evoluzione nella richiesta del prodotto. Noi siamo di nicchia e vediamo un crollo verticale dei negozietti che chiudono e sempre di più si compra nel settore della Gdo. Cambia quindi anche il panorama dei nostri clienti e anche noi abbiamo iniziato a lavorare con la grande distribuzione organizzata. Alcuni Gdo sono attenti, come Coop e Conad, che vogliono il prodotto del territorio e creano un angolo di prodotti Igp a un prezzo adeguato".

Cosa distingue un’anguria reggiana Igp da un’altra semplice anguria?

"Garantiamo un grado zuccherino minimo, 12 gradi brix, mentre l’anguria convenzionale è di 8-9 gradi. E poi con noi la maturazione è ottimale: invece di fare una raccolta unica andiamo a batterle, dai 3 ai 10 passaggi, con una raccolta che dura almeno 20 giorni e una selezione continua. Garantiamo quindi che non ci sia l’acerbo. Lo facciamo attraverso un lavoro tradizionale e tutte le angurie vengono abbattute una per una. Così il prodotto è molto più buono e raccolto manualmente. Questo fa la differenza".

Com’è andato il raccolto del 2024 e cosa vi aspettate invece da questa stagione?

"Il 2024 è andato tutto sommato bene. A giugno era partito un po’ male ma luglio ha recuperato la produzione e ha tenuto bene prezzo. Abbiamo venduto 13mila quintali di Igp marchiato. Contiamo quest’anno di fare qualcosa di più, la stagione sta andando liscia. Prevediamo una buona produzione. Ma i prezzi dipendono molto dall’estate. L’anguria è meteoropatica".