Sostenibilità e innovazione: Agrofutura arriva a Cesena

Cesena, 19 giugno 2025 – Dopo il successo delle precedenti tappe di Bologna e Firenze, giovedì 26 giugno il Festival Agrofutura arriverà a Cesena per un evento all’insegna dell’innovazione, della sostenibilità e dello sviluppo del comparto agroalimentare. Un appuntamento che mette al centro il territorio, le sue eccellenze e le sfide del futuro per l’intera filiera.

Organizzato da Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino e La Nazione in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, la Regione Toscana e con il patrocinio del Comune di Cesena, il festival si propone come un punto di incontro tra le istituzioni, le imprese, il mondo accademico e i cittadini, con l’obiettivo di raccontare e costruire insieme il futuro dell’agroalimentare italiano. Il Festival Agrofutura – dicevamo – arriva a Cesena, cuore della Romagna agroalimentare, con un appuntamento speciale dedicato alla connessione tra agricoltura, turismo e sostenibilità, protagonisti della trasformazione economica e culturale del territorio.

L’incontro, dal titolo “Il settore agroalimentare in Emilia-Romagna tra tradizione e innovazione – Focus Romagna”, si svolgerà nell’aula magna della Biblioteca Malatestiana, in piazza Maurizio Bufalini 1, e offrirà uno spazio di confronto tra le istituzioni, le imprese, mondo il accademico e gli operatori del settore, per valorizzare il modello emiliano-romagnolo e cogliere nuove opportunità di sviluppo.

L’appuntamento con la tappa romagnola di Agrofutura sarà alle 18. Il programma: dopo l’apertura e il saluto di Enzo Lattuca, sindaco di Cesena, ecco il panel dedicato alle “Eccellenze agroalimentari della Romagna: impatti e opportunità”. Interverranno Bruno Piraccini, presidente di Orogel; Marco Lazzari, responsabile Agribusiness di Bper Banca, e Massimiliano Petracci, responsabile dell’unità operativa sede di Cesena del Distal (Dipartimento di scienze e tecnologie agro-alimentari) dell’Università di Bologna.

Il secondo approfondimento sarà invece dedicato al “Turismo enogastronomico come motore di sviluppo” e gli speaker saranno Federico Facciani, presidente della Strada dei vini e dei sapori dei Colli di Forlì e Cesena, e Andrea Gianotti, coordinatore del corso di laurea in Scienze e cultura della gastronomia, Distal – Università di Bologna.

Dopo le conclusioni, un aperitivo a tema per tutti i partecipanti. L’evento ha come main partner Bper Banca e come partner Amadori, Inalca-Gruppo Cremonini, Orogel e Selenella. Green Design Partner è O2Farm. L’ingresso è libero e aperto a tutti: cittadini, professionisti e studenti potranno scoprire da vicino come cambia l’agricoltura e come possiamo contribuire ogni giorno a costruire un sistema alimentare più giusto, sano e sostenibile.

Iscrizioni all’evento al link quotidiano.net/agrofutura-cesena, oppure inquadrando il Qr code qui a fianco.