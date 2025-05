Stefano Cavedagna: "Basta ideologie ‘green’. Serve un cambio radicale"

Cavedagna, che opportunità è Agrofutura?

"È innanzitutto un momento di dialogo e di confronto importante per capire come evolve il mondo attorno a noi e quali risposte vogliamo dare – risponde l’europarlamentare Stefano Cavedagna (FdI) –. Partendo dal tema agricolo, della qualità della vita, del cibo, delle nostre produzioni. E non solo. È un momento per portare in Italia le battaglie che quotidianamente conduciamo a Bruxelles contro le scelte ideologiche in tema ambientale, che hanno finito per danneggiare chi produce, i nostri agricoltori".

Che ruolo gioca Bologna?

"Bologna, così come tutta l’Emilia-Romagna, è una delle culle principali della produzione alimentare della Nazione. Sta a chi amministra, sul territorio, a livello nazionale ed europeo, valorizzare e difendere i prodotti. Come FdI siamo in Europa per bloccare le scelte folli che la sinistra intende intraprendere come, ad esempio, le fastidiose etichette del ‘Nutri Score’, che avrebbero allontanato dalle tavole larga parte dei prodotti delle nostre terre, giudicando dannosi per la salute insaccati, salumi, formaggi, cibi lavorati. Lavoriamo per tutelare intere filiere e ci attendiamo che anche chi amministra Comune e Regione faccia la sua parte, come già fa il governo Meloni".

Le eccellenze emiliano-romagnole come vengono viste a livello europeo?

"Nel mondo c’è grande attenzione per l’Emilia-Romagna e tanta voglia d’Italia. Bisogna però cambiare la mentalità di chi a Bruxelles sostiene che un bicchiere di vino faccia male o che la mortadella sia veleno. Dobbiamo rendere economicamente sostenibile la produzione di carni da chi vorrebbe introdurre la carne sintetica, o cosiddetta coltivata. Bisogna gestire la fauna selvatica, come ad esempio la presenza infestante del lupo, che minaccia gli allevamenti e anche persone e animali da affezione. In Europa grazie al lavoro dei conservatori e di FdI siamo riusciti a far passare questo concetto".

Mentre a livello locale bisogna fare di più?

"La politica locale, che sta facendo poco, deve fare assolutamente di più favorendo la presenza degli agricoltori e di colture che vengono sempre più abbandonate. Stiamo vedendo sparire la pera e altre colture tipiche per colpa di norme che limitano gli agrofarmaci, senza alternative sostenibili, stiamo vedendo sparire chi fa vino nelle zone collinari. Un agricoltore è un presidio sul territorio, che gestisce le pianure come le colline. L’ideologia green di chi governava la Regione ci ha portato a vedere i danni dell’alluvione. Serve un cambio radicale".

Il Governo che impegno mette su temi come agricoltura 4.0 e innovazione?

"Il governo Meloni è quello che ha stanziato più risorse di tutti gli ultimi governi per sostenere i produttori. Un grande lavoro di tutto l’esecutivo e del ministro Lollobrigida che ha rimesso l’agricoltura finalmente al centro. Con il Decreto Agricoltura 4.0 si vuole sostenere l’innovazione e investire sulle filiere più colpite. Tutto questo con un’attenzione anche ai mercati esteri".

Francesco Moroni