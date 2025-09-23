Un nuovo umanesimo. Dai nostri campi all’impresa la rivoluzione è servita

Bologna, Cesena, Firenze, Alberese e ora Modena. Agrofutura ha raccontato non solo cosa c’è dietro e oltre i nostri campi, le nostre imprese, la coltivazione, la domesticazione, l’allevamento, la trasformazione, la scienza, il gusto. Ha raccontato soprattutto le persone, proiettando su un settore florido (e anche un po’ di moda) come quello dell’agrofood una luce diversa dal solito. Quella tecnica? Sì, ma c’è altro. Quella mediatica? Sì, ma c’è altro. Quella umana. Parliamo di umanità, humanitas alla latina: il riconoscersi l’uno negli altri, l’essere una comunità, un collettivo, un mondo.

Modena e la tappa odierna rappresentano il volto più vero di questa humanitas: sotto la Ghirlandina si muove una comunità coesa che ha sempre parlato una lingua comune, quella del cibo e della valorizzazione del territorio, ma che ha saputo proprio grazie a questa grammatica particolare riuscire a emergere nel mondo con le diversità. L’Osteria Francescana di quel genio che è Massimo Bottura è infatti, prima di essere un ristorante, una comunità. Difende la comunità. Racconta la comunità.

Il cibo, dalle consistenze di parmigiano alla crostatina caduta, è sinfonia della comunità. Non a caso siamo nella città di Luciano Pavarotti, una città che più di ogni altra – forse – in Emilia-Romagna ha saputo trasformarsi tenendo i piedi ben saldi nella storia, nella tradizione, non oppressa ancora dall’overtourism e ‘benedetta’ invece da grandi famiglie imprenditoriali e cittadini generosi. Modena che guarda al futuro: infatti da Pavarotti si passa a Vasco Rossi, il rocker che ha riscritto storia e storie di intere generazioni.

Agrofutura, il progetto del nostro gruppo editoriale che guarda al green e al domani, non poteva dunque non passare ancora una volta dalla via Emilia, fin dall’antichità simbolo di passaggio, transizione, commercio, scambio, apertura. Questo è tanto più importante in un momento in cui il settore soffre disperatamente le chiusure di un certo mondo che vede nei dazi e nell’isolazionismo, nel protezionismo e nei diaframmi una strada per mettersi al riparo in questi tempi di fragili equilibri. Ma sono i movimenti, il dialogo, i confronti che hanno portato l’uomo a creare tanto. Ora è, semmai, anche l’ora della sostenibilità e questo raccontano le aziende che sono al nostro fianco. Una iniziativa itinerante svolta in collaborazione con la Regione Emilia Romagna , la Regione Toscana, il patrocinio del Comune di Modena, il main partner Bper banca, e i partner Amadori, Montana, Orogel e Selenella; green design partner O2 Farm, in collaborazione con Tortellante. La prossima tappa? In novembre in Toscana.

E se parliamo di economia, i dati del settore sono chiari. Il valore aggiunto in volume nel 2024 è aumentato del 2,0% nel settore dell’agricoltura, silvicoltura e pesca, fronte dell’1,1% nelle costruzioni e dello 0,8% nel settore dei servizi, mentre è risultato stazionario nell’industria in senso stretto. Ecco dunque spiegato cosa rappresenta questo mondo. Non solo storia, coltura, tradizione. Significa prima di tutto impresa. Non è un caso, ad esempio, che l’Emilia-Romagna abbia messo di recente al centro degli incontro con le prefetture di Ibaraki e Osaka proprio l’agricoltura e il food. Cercheremo di raccontarvi tutto questo.