"Un prodotto di nicchia di una bontà unica. L’areale è fondamentale"

Giordano Alpi, vicepresidente del Consorzio dello Scalogno di Romagna, siete un Consorzio ancora giovane, essendo nati nel 2018. Come sta andando questo percorso di promozione e tutela del prodotto?

"Sta andando molto bene, questo è un prodotto di nicchia nella nicchia. Fa parte della famiglia delle Amaryllidaceae e su 10 vendute, otto sono cipolle, uno è l’aglio e l’altro è lo scalogno. Nel 2019, quando siamo partiti, eravamo rimasti solo due soci di Riolo Terme che certificavano il prodotto Igp, riconoscimento ottenuto nel 1997. Trecento chili di scalogno che negli anni si erano persi e c’era il rischio di perdere l’Igp. Da qui è nata la cordata con altri 11 soci, insieme al manforte della Coldiretti e delll’ex sindaco di Riolo Terme Alfonso Nicolardi. L’obiettivo era la promozione, fino ad arrivare al 2022 con 4-5 ettari di prodotto. Poi, con l’alluvione e le frane del 2023 abbiamo rischiato di scomparire un’altra volta. Siamo arrivati a perdere l’80% del prodotto e ho dovuto rinunciare al mercato per dare le semente a tutti gli altri soci. Da qui, siamo ripartiti".

Siete presenti nella grande distribuzione nazionale?

"Il nostro è un prodotto caro, a volte da nove euro al chilo, fatto a mano, ottimo, ma particolare. Un prodotto geneticamente puro. Arriviamo ai clienti di fiducia, nel territorio, con anche sughi e sottoli. E poi vendiamo nella grande distribuzione. Si tratta di una nicchia per chef e per chi conosce il prodotto".

Il 2024 che anno è stato a livello di produzione e vendite e cosa vi aspettate dai prossimi mesi?

"Un anno buono, con un’ottima produzione. Ma venivamo da un anno zero. Ora per quest’anno abbiamo piantato 5-6 ettari di prodotto e dovremmo partire bene, a meno di disgrazie".

La produzione Scalogno di Romagna tra l’Imolese, il Faentino e Riolo Terme dove si concentra maggiormente?

"In tutta la vallata del Senio l’areale va da Casola Valsenio fino a Solarolo, e poi nella vallata del Santerno, da Castel del Rio a Castel Guelfo, fino al Faentino con quattro comuni".

Uno scalogno di Romagna, per essere considerato Igp, che parametri di coltivazione deve avere?

"Deve essere dentro l’areale, per noi essenziale, un vero e proprio tratto distintivo. E poi bisogna la certificazione ed essere iscritto alla check fruite, l’ente messo dallo Stato a nostra disposizione. Abbiamo dei disciplinari con regole ferree. Qui ci sono le spiegazioni delle coltivazioni: possiamo trasformarlo, fare trecce da mezzo chilo in su, retine da 100 grammi a un chilo, vendere in retine e sacchi sigillati fino a cinque chili. Negli appuntamenti Tramonto DiVino, organizzato anche dalla Regione, il nostro è uno dei prodotti più apprezzati".

Nicholas Masetti