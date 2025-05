"Un prodotto povero che è unico e inimitabile. Un marchio mondiale"

Presidente Alfio Biagini, il Consorzio della Piadina Romagnola Igp ha nel Dna anche la promozione e la tutela del prodotto. Perché queste due componenti?

"Il Consorzio nasce nel 2011, nel 2014 abbiamo ottenuto il riconoscimento Igp dall’Unione europea e nel 2017 i mandati di tutela e promozione. Ci impegniamo a proteggere il prodotto e la sua diffusione, sia in Italia che all’estero. Per tutelarlo il Consorzio si avvale di un’agente vigilatore il quale, con un mandato anche di pubblica sicurezza, ha il dovere a verificare che non ci siano temi non conformi con chi produce la piadina e la chiama romagnola senza una certificazione. Questo anche nei chioschi".

Se pensiamo alla Romagna una delle prime cose che ci viene in mente è la piadina, come se fosse un vero e proprio marchio per il territorio. Quanto è importante questa cosa?

"Un valore per la Romagna. Parliamo di un prodotto che viene fatto solo qua, in un territorio di identificazione geografica protetta delimitato e conforme al disciplinare. La ricetta è la nostra bandiera".

Il Consorzio quanti associati ha e qual è lo statuto per far sì che una piadina romagnola sia Igp?

"La piadina romagnola deve essere fatta in Romagna, usando come ingredienti quelli storici, ovvero da prodotto povero che veniva fatto dai contadini che non riuscivano a comprarsi il pane. Quindi acqua, farina, sale e bicarbonato. Poi ci sono variabili in base alla zona della Romagna, con l’aggiunta del latte o una puntina di miele. Sono le uniche due variabili che il Consorzio ha inserito nel disciplinare. Siamo 12 associati, tra produttori che fanno la piadina in chiave semi-industriale e chioschi. A fare il prodotto Igp invece siamo una ventina, dislocati nella Romagna. La Regione e il Ministero ci chiedono sempre di più l’ingresso dei vari chioschi sul territorio nella produzione Igp perché anche loro sono in prima fila per divulgare la piadina romagnola".

Come va l’export per la piadina romagnola e quali sono i paesi di riferimento nel mercato estero? Quali sono i nuovi mercati per la piadina romagnola dove ci possono essere ancora sbocchi interessanti?

"In Europa siamo presenti in tutti i paesi. Forse un po’ meno in Spagna, ma sopratutto ci siamo in Polonia, Svezia, Germania e Francia. Abbiamo buoni risultati. Quindi ci proteggiamo da soli, essendo l’Igp un marchio europeo. Invece, nei Paesi extra Ue, abbiamo registrazioni marchi diverse. Recentemente abbiamo avuto la certificazione in Giappone e prima dalla Cina. Ma siamo anche negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito, in Australia, in Svizzera. Ora stiamo lavorando per entrare come marchio registrato in Brasile, in India, in Russia e negli Emirati Arabi".