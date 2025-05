"Un prodotto trainato dall’export in Europa. All’estero vogliono imitarci"

Presidente Guido Veroni del Consorzio italiano tutela Mortadella Bologna, a differenza di tanti altri Consorzi voi avete vicino anche la parola tutela. Perché?

"Perché uno degli obiettivi del Consorzio è proprio quello di tutelare il prodotto dalle imitazioni e dalle contraffazioni. E la Mortadella Bologna è un prodotto molto noto e quindi anche imitato. Il nostro impegno è quello di comunicare al consumatore finale il valore aggiunto della Mortadella Bologna Igp, in termini di qualità,

sicurezza e caratteristiche uniche e distintive".

Inoltre, anche la parola italiano fa parte del nome del vostro Consorzio. Un vero e proprio tratto distintivo dagli altri salumi per la mortadella, segno di Made in Italy.

"Quando nel 2021 abbiamo realizzato il cambio del logo, ci siamo resi conto che era utile anche un cambio del naming del Consorzio, per questo motivo il nome si è evoluto in Consorzio Italiano Tutale Mortadella Bologna, dove i termini ‘italiano’ e ‘tutela’ esprimono i valori della Igp, apprezzati e richiesti dal consumatore".

Come viene vista all’estero la mortadella?

"Bene. Anche perché la Mortadella Bologna ha una qualità mediamente più elevata delle mortadelle presenti negli altri Paesi. Basti pensare che l’export incide per circa il 20% dei volumi e continua a crescere con particolare rilievo nei mercati della Ue. La classifica vede ai primi due posti Francia e Germania, seguiti da Spagna, UK e Belgio".

In una città come Bologna la parola mortadella è anche sintomo di turismo, giusto?

"È un dato di fatto che le eccellenze agroalimentari Dop e Igp in Italia siano profondamente legate al territorio di cui sono espressione. Quindi, non posso che pensarne bene, anche perché il turismo enogastronomico è una fonte di reddito, non solo per Bologna ma, direi, per tutta la regione Emilia-Romagna".

Perché un consumatore deve scegliere un prodotto Igp?

"Perché certifica che l’intero processo di produzione avviene attendendosi al rigido Disciplinare depositato presso la Ue, nel rispetto dell’antica ricetta tradizionale, risalente alla fine del 1600, garantendo al consumatore una produzione esclusivamente all’interno dell’area tipica unitamente all’alta qualità del prodotto, grazie a tutta una serie di controlli affidati ad un ente terzo certificatore approvato dal Masaf".

Che anno è stato il 2024 per la mortadella?

"Nel 2024 la Mortadella Bologna Igp ha chiuso in crescita, trainata dall’export. Nel dettaglio, sono cresciute sia le vendite (+1,6%) che la produzione (+0,9%), risultati di grande rilievo poiché conseguiti dalla Mortadella Bologna Igp nel corso di un anno particolarmente difficile per le famiglie italiane che hanno visto aumentare il costo del carrello spesa, costringendole a una parziale diminuzione dell’acquisto di generi alimentari. Sul fronte export di particolare rilievo gli incrementi ottenuti in UK +8,3%, Francia +8,7%, Svizzera +7,5% e Spagna +13,9%. Tutti Paesi dove siamo impegnati con programmi triennali europei di promozione, ben articolati sul territorio".