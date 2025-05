"Una qualità superiore: ora dobbiamo recuperare delle quote di export"

Giuliano Donati, presidente da circa un anno del Consorzio Pera dell’Emilia-Romagna Igp, siete stati tra i primi frutti in Italia a ottenere il riconoscimento Igp. Un vanto.

"Abbiamo ottenuto l’Igp nel 1998. Poi, subito dopo, è nato il Consorzio di tutela. Seguiamo il disciplinare di produzione che va dalle norme di qualità all’agronomia, ad esempio il numero di piante massimo per ettaro o la produzione massima per ettaro. Norme alle quali dobbiamo sottostare".

Il settore dell’agricoltura in che fase è?

"Diciamo in una fase interlocutoria perché siamo di fronte a cambiamenti importanti che sono necessari e con una certa rapidità. L’azienda agricola deve passare da una conduzione informatizzata a un implemento digitale, di robotica, elettronica e big data. Dobbiamo perciò affidarci alla capacità professionale, all’esperienza, alla storicità e al legame con il territorio, con generazioni che fanno questo mestiere tramandando sapienza di genitori in figli, ma con il supporto di un comparto che dia più velocità e più modernità alle scelte e al lavoro".

Quali sono le province in cui si concentra la produzione?

"Cinque province: Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara e Ravenna. Questa è la zona geografica protetta. L’Igp si può certificare solo se c’è una provenienza da questi territori. Ci sono controlli esterni che controllano le nostre aziende certificate. Otto varietà di pere sono marcate dall’Igp, riconosciute come Indicazione geografica protetta. In ordine di maturazione sono: Carmen, Santa Maria, Williams – una delle più coltivate –, Max Red Bartlett, Decana del Comizio, Conference, Abate Fétel, quest’ultima la regina della pera, la più coltivata ma allo stesso tempo la più difficile da coltivare, e Kaiser".

Come mai l’Abate Fétel è la più complicata da coltivare?

"Perché ha sensibilità particolari ad alcune fisiopatie e malattie fungine. Ma è anche la più ambita e importante del gruppo per storia e superfici coltivate. Ma per poterla produrre dobbiamo ’sudare le sette camicie’. In questo momento siamo in difficoltà perché abbiamo avuto avversità aliene come la cimice asiatica che da qualche anno a sta parte ci sta creando problemi. E poi i cambiamenti climatici che hanno portato a una riduzione di possibilità da adottare in campo per difenderci dalle malattie".

Per la produzione che anno è stato il 2024?

"Abbiamo prodotto poco meno di 300mila tonnellate. Un anno dove siamo tornati a produrre un quantitativo apprezzabile dopo un 2023 disastroso, con perdite di produzione del 60-70% in base alle diverse varietà. Mai si era visto un calo così grande".

Le pere dell’Emilia-Romagna piacciono al mercato?

"Il mercato italiano apprezza molto le pere italiane. A causa della ridotta produzione del 2023 i mercati esteri si sono però approvvigionati ugualmente. Così abbiamo perso in Germania quote di mercato a favore di Paesi Bassi e Belgio, i nostri competitor più importanti. Con marketing e comunicazione stiamo cercando di recuperare queste quote che ci appartenevano, con qualità e serietà. La qualità che facciamo in Emilia-Romagna, a livello europeo, è difficilmente confrontabile. Siamo un bacino fondamentale per l’ortofrutta, con una vocazione naturale alla qualità".