Alfasigma illumina Bologna con il progetto Pleiadi

Alfasigma negli anni ha costruito un forte legame con Bologna. Città per la quale da sempre si impegna per promuoverne bellezza e cultura, sostenendo diverse iniziative.

Dopo il successo de La Piazza si Accende, Alfasigma ha collaborato a un altro innovativo progetto di videomapping organizzato da Bologna Festival, un progetto che vuole dare una nuova luce ai simboli chiave della città, come ha raccontato Silvana Spinacci, Responsabile Corporate Image & Social Responsability di Alfasigma: «Pleiadi, La Piazza si Accende – musica, danza e videomapping sotto le stelle: dopo Piazza Maggiore e San Petronio, la Piazza del Fiera District e le Torri di Kenzo Tange. Due luoghi così connaturati nella città e così giusti per fare da supporto agli spettacoli di Bologna Festival. I Bolognesi sanno quali tesori custodisce la loro Città e a volte immaginarli “vestiti” in maniera diversa può dare anche il la alla voglia di metterne in risalto altri anch’essi adatti ad essere presentati in un modo non di sempre».

Pleiadi- La piazza si accende

Dopo le spettacolari proiezioni sulla facciata della Basilica di San Petronio in Piazza Maggiore, con l’iniziativa Pleiadi- La piazza si accende, verrà accesa una nuova piazza di Bologna.

Il progetto, prodotto da Bologna Festival su idea di Maddalena da Lisca, è realizzato grazie ad Alfasigma quale main project partner, con il sostegno di Ministero della Cultura nell’ambito del fondo progetti speciali 2023, regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna nell’ambito di Bologna Estate 2023 e Bologna Fiere Group.

Nelle sere dal 18 al 20 luglio le torri del moderno Fiera District progettate dal celebre architetto giapponese Kenzo Tange, diventeranno la maestosa scenografia per una performance che unisce musica, danza e videomapping, una speciale forma di realtà aumentata che tramite luci, “dipinge” e permette di proiettare animazioni su superfici reali, riproducendo stupefacenti effetti 3D. In particolare, la preview giovani di martedì 18 luglio alle ore 21 è offerta da Alfasigma ed è riservata al pubblico under 30 con ingresso libero a partire dalle ore 20 (solo posti in piedi).

«Un videomapping – spiega Luca Agnani, video-artist – che esplora la connessione affascinante tra l'universo e la matematica utilizzata nella costruzione delle Torri Kenzo Tange. Schemi che svelano l'armonia e l'intelligenza dietro la progettazione, offrendo un'interessante connessione tra l'universo, l'architettura e la musica. Le proiezioni si animano e si trasformano, rivelando la fusione tra i motivi celesti e le geometrie delle torri, creando una perfetta simbiosi visiva. Corpi in movimento su tracce sonore disegnate dai più diversi strumenti a percussione, nel susseguirsi delle musiche di Steve Reich, Minoru Miki, Casey Cangelosi, Bach, Rubino-Mucchi, sino alle note di Iannis Xenakis, ispirate alla costellazione delle Pleiadi, creeranno il magico spettacolo».

Ogni brano musicale in programma verrà eseguito con uno specifico disegno luci o con un videomapping appositamente ideati per questo evento, accompagnati da movimenti coreografici in armonia con il resto della performance. Le performances di mercoledì 19 luglio e giovedì 20 luglio prevedono l’acquisto un biglietto (posti a sedere). I biglietti possono essere acquistati online su www.bolognafestival.it o presso Bologna Welcome (Piazza Maggiore 1/E) dal lunedì al sabato ore 9-18.