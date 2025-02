10ª Edizione del “Rhewind ARMS”

Si è conclusa la decima edizione del Rhewind ARMS – Annual Rheuma Major Suggestions, svoltasi a Bologna presso Palazzo Re Enzo dal 6 al 7 febbraio 2025, che ha rappresentato un momento di riflessione sui progressi raggiunti nel corso degli ultimi 10 anni, proprio gli anni delle edizioni di Rhewind.

Questo evento, divenuto un punto di riferimento nazionale, rappresenta un’opportunità per riunire specialisti da tutta Italia, quest’ anno oltre 350, per discutere su innovazioni e sfide future nella gestione delle malattie reumatologiche.

Durante il congresso, sono stati affrontati temi chiave quali l'evoluzione delle terapie farmacologiche, i progressi nell'imaging diagnostico, l'importanza dei patient-reported outcomes e il ruolo centrale del paziente nel processo decisionale. Diverse sessioni sono state dedicate a specifiche patologie quali: artrite reumatoide, artropatia psoriasica, lupus eritematoso sistemico, spondiloartriti, fibromialgia e vasculiti sistemiche.

La decima edizione del Rhewind, dunque, non è stata solo un momento per celebrare i risultati raggiunti in ambito reumatologico, ma anche un’opportunità per guardare avanti, verso nuove sfide nella ricerca e nell’applicazione di terapie innovative. L’obiettivo condiviso rimane quello di migliorare la qualità di vita dei pazienti attraverso un impegno costante della comunità medica e scientifica.

Il congresso è stato organizzato sotto la guida del comitato scientifico composto da:

Roberto Caporali, professore Ordinario di Reumatologia presso l'Università degli Studi di Milano e Direttore Unità Operativa Reumatologia Clinica, ASST Gaetano Pini-CTO, Milano, Francesco Ciccia, Direttore dell'Unità di Reumatologia e della Scuola di Specializzazione in Reumatologia, Università della Campania L. Vanvitelli, Fabrizio Conti, Professore Ordinario di Reumatologia presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e Direttore dell'Unità Operativa Complessa di Reumatologia presso il Policlinico Umberto I e Florenzo Iannone, Professore Ordinario di Reumatologia presso l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" e Direttore dell'Unità Operativa Complessa di Reumatologia presso il Policlinico di Bari.

L’ appuntamento annuale del Rhewind, giunto alla decima edizione, è possibile grazie al sostegno non condizionante di Alfasigma, azienda farmaceutica globale fondata oltre 75 anni fa in Italia la cui mission è migliorare la salute e la qualità della vita di pazienti, caregiver e personale sanitario.