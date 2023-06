Alfasigma si racconta con i Podcast

I podcast, contenuti audio digitali a carattere informativo, educativo e di intrattenimento, sono un fenomeno che sta prendendo sempre più piede negli ultimi anni.

Dalla quarta edizione del 2022 della Digital Audio Survey, condotta dal centro di ricerca statistica Ipsos, emerge infatti che il pubblico dei podcast ha superato la quota degli 11 milioni, trovando anche un ampio consenso (circa il 43%) fra i giovani under 35, confermandosi come un mezzo di infotainment, informazione e intrattenimento, in costante ascesa.

Informarsi in una chiave più dinamica ed interattiva, facilità e flessibilità di fruizione, possibilità di approfondimento ad hoc su temi specifici, sono solo alcune delle caratteristiche intrinseche di questo nuovo strumento, che lo rendono così desiderabile e vicino al pubblico.

Non fa eccezione il settore farmaceutico, che tramite i podcast ha la possibilità di rivolgersi direttamente a pazienti, caregivers e healthcare professionals, rivoluzionando le dinamiche di interazione e di comunicazione, introducendo una vicinanza e una prossimità nuova.

Accanto a podcast di puro intrattenimento, un fenomeno che sta trovando sempre più consenso è quello dei podcast che offrono contenuti di valore, arricchendo gli interessi dell’ascoltatore: è qui che hanno l’occasione di inserirsi le aziende farmaceutiche.

Sono stati diversi gli approfondimenti farmaceutici che hanno trovato spazio nel mercato del podcast finora, da quelli riguardanti le sfide mondo della salute, fino agli approfondimenti scientifici delle nuove scoperte, che hanno permesso l’avvicinamento ai consumatori offrendo informazioni di qualità.

Alfasigma e il mondo dei podcast

Il mondo del podcast rappresenta quindi un’opportunità preziosa per l’attività comunicativa anche in ambito healthcare e farmaceutico, che ha ora la possibilità di rivolgersi a un pubblico interessato, responsabile e ricettivo.

È in questo contesto che si inserisce l’attività di podcasting di Alfasigma. Da sempre orientata all’innovazione sia in ambito scientifico che comunicativo, nell’ultimo anno ha lanciato diversi progetti:

AHIA! HO MAL DI PANCIA – by YOVIS Bambini

Presentato durante la scorsa edizione di Cosmofarma Exhibition, AHIA! HO MAL DI PANCIA è il podcast realizzato da YOVIS, linea di integratori alimentari contenenti probiotici e fermenti lattici, e dedicato a farmacisti e pediatri, i professionisti della salute dei più piccoli.

In sei episodi, il podcast condurrà i pediatri in un viaggio alla scoperta del microbiota intestinale dei bambini, andando a delineare i principali fattori che ne determinano l’evoluzione ed il cambiamento.

Un progetto che si pone come obiettivo quello di fare informazione medico - scientifica sull’importanza di un’equilibrata flora intestinale in bambini e bambine con la collaborazione di tre KOL specialisti: Lisa Mariotti, nutrizionista pediatrica, Salvatore Cucchiara gastroenterologo pediatrico e Gaetano Bottaro, Pediatra di famiglia.

Gli StaNcanovisti, lavorare stanca – by Carnidyn

È andata on air lo scorso 16 giugno la prima puntata del podcast branded content di Carnidyn, linea di integratori alimentari a base di carnitina prodotta da Alfasigma.

Prodotto in collaborazione con Podcastory e la community di Instagram “Cose brutte impaginate belle”, “Gli StaNcanovisti - lavorare stanca” è una nuova moderna sitcom in versione podcast che affronta il tema della stanchezza fisica e mentale in chiave umoristica. Ambientato in un’agenzia creativa, dove tutto è urgente e tutto ha la massima priorità.

Al centro della narrazione sviluppata in dieci episodi, piccole e comuni avventure e disavventure quotidiane nel caotico e folle mondo delle agenzie pubblicitarie.

“È un nuovo modo di promuovere e far conoscere il prodotto. – dice Valeria D’Arienzo, brand manager – Nel podcast parliamo di stanchezza fisica e mentale e di stanchezza da caldo e affaticamento attraverso situazioni umoristiche e divertenti, e solo alla fine si coglie la reference al nostro prodotto come valido alleato nel contrastare questo tipo di disagi. Attraverso questa nuova tipologia di branded content vogliamo avvicinare il consumatore al prodotto attraverso la fruizione di contenuti di intrattenimento”

Le novità non mancano nemmeno in casa tau-marin, la linea per l’igiene orale di Alfasigma, che da luglio sbarcherà su Spotify e su Tik Tok con un innovativo progetto.