Dall’università al mondo del lavoro, le professionalità in ambito farmaceutico

“Dopo la maturità voglio assolutamente iscrivermi all’università! E poi? Cosa viene dopo l’università?”

Dopo aver studiato chimica e tecnologia farmaceutica il mio futuro sarà esclusivamente in farmacia? Una volta presa la laurea in medicina la mia vita sarà per forza quella fra i corridoi ospedalieri?

Sebbene università e mondo lavorativo siano dimensioni intimamente legate, l’una ad un passo dall’altra, spesso, proprio per fare questo passo mancano le informazioni e le conoscenze su quelle che possono essere le opportunità del mondo professionale.

L’approccio al mondo del lavoro non è sempre così lineare come si vuole credere

Dall’edizione 2022 della ricerca Giovani e Futuro dell’Istituto Piepoli, emerge infatti che Il mondo del lavoro costituisce un elemento di preoccupazione per i giovani, che sono ben consapevoli delle difficoltà che incontreranno. Appare una certa frustrazione su questo tema: per alcuni viene visto come un ostacolo insormontabile; per altri viene vissuto come una sfida da affrontare con un moderato ottimismo. Sebbene il sistema scolastico permetta di raggiungere una buona preparazione, il percorso educativo appare spesso teorico, ripetitivo e poco bilanciato nei confronti della pratica e della realtà lavorativa, suscitando non poca criticità da parte degli studenti: c’è una comune percezione, circa il 15% dei giovani intervistati di età compresa fra i 13 e i 26 anni, che la scuola non prepari sufficientemente al mondo del lavoro. A questo proposito più del 30% degli studenti intervistati chiede alla scuola l’inserimento di docenti che si occupino esclusivamente dell'orientamento al mondo del lavoro e della creazione di percorsi di formazione per studente. Ecco che allora il contatto fra aziende e università diventa fondamentale nel fornire uno spaccato quanto più veritiero possibile di ciò che viene dopo i banchi di scuola.

Alfasigma nelle università

“Andare a parlare nelle università con gli studenti è una preziosa opportunità per entrambe le parti. Da un lato l’azienda ha l’opportunità di presentarsi e di farsi conoscere, di raccontare i propri valori e le proprie ambizioni al pubblico dei giovani lavoratori del domani. Dall’altra parte avere l’opportunità di interagire con aziende che si fanno portavoce del mondo del lavoro, è per gli studenti un modo per cominciare a orientarsi per il loro prossimo futuro. Capire cosa ci si aspetta dall’altra parte è il primo modo per cominciare a creare occasioni di incontro, l’azienda si interfaccia con nuove generazioni per aiutarli a trasformare in competenze pratiche tutti gli studi fatti, e gli studenti cominciano a scoprire una nuova realtà, piena di sfaccettature non sempre conosciute” così Bianca Schina, Corporate Talent Acquisition di Alfasigma spiega come si inserisce in questo contesto l’attività di collaborazione dell’Azienda con le università.

Sono state diverse le occasioni e i progetti portati avanti da Alfasigma nell’ultimo anno, tra questi:

Orientamento al Pharma Day

La più recente, l’intervento al Pharma Day 2023 dell’Università di Parma dello scorso 16 maggio, aveva l’obiettivo di fare orientamento per i laureandi e le laureande dell’ambito farmaceutico, favorendo la transizione delle studentesse e gli studenti verso il mondo del lavoro, raccontando sinceramente Alfasigma e il mondo lavorativo farmaceutico.

Alla Bologna Business School un case study di successo

Non solo orientamento. Collaborare con giovani studenti può apportare punti di vista nuovi e freschi. Con questa consapevolezza Alfasigma ha organizzato un momento di scambio con gli studenti della Bologna Business School della classe del Master in Business Management - track Life Sciences and MedTech, in cui è stato portato in aula un caso reale in ambito marketing, su cui gli studenti si sono messi alla prova ideando strategie e progetti comunicativi.

All’Università dell’Aquila si parla del lavoro nella produzione farmaceutica

Per una realtà così profondamente legata al suo territorio, come lo è Alfasigma per tutte le sue sedi italiane, intrattenere rapporti con le università non è solo un modo per fare orientamento o creare collaborazioni, ma è un modo anche per mantenere i rapporti con le persone e i luoghi che ci ospitano. Lo scorso 24 marzo, alla V Edizione del Corso Professionalizzante “In fabbrica con le Aziende Manifatturiere” promosso dal Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi dell'Aquila, una delegazione Alfasigma, composta anche da ex studenti, è intervenuta raccontando l’innovazione tecnologica ed energetica dello stabilimento produttivo di Alanno, il cui organico è composto per un buon 50% da ex studenti con laurea ingegneristica, che rappresentano una risorsa preziosissima per l’azienda.