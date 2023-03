Tumore colon retto: non nascondere la testa sotto la sabbia!

Hide or Seek

“Quella volta che non osavi guardare l’esame per paura di aver preso un brutto voto, ma poi l’hai fatto e hai scoperto che era andato meglio di quanto pensassi. Quella volta che non hai guardato il cronometro per paura di non aver fatto il tempo giusto e invece ce l’avevi fatta. Ogni volta che mostri coraggio, iniziativa e volontà, scegli di non nascondere la testa sotto la sabbia e di fare ciò che è meglio per te.

Non nascondere la testa sotto la sabbia, agisci ora!”.

Un video emozionale di sensibilizzazione che, con un messaggio chiaro e semplice, vuole spronare le persone a prevenire uno dei tumori più frequenti dell'apparato gastrointestinale, quello del colon retto.

Solo nel 2021, infatti, in Europa si sono registrati circa 500.000 nuovi casi. Ma una diagnosi precoce può fare la differenza: il tumore colon retto se individuato in uno stadio iniziale, è possibile contrastarlo efficacemente in più del 90% dei casi.

La campagna vuole sottolineare quanto sia importante, soprattutto quando si parla di salute, non nascondere la testa sotto la sabbia e agire tempestivamente.

La Campagna Italiana Di Sensibilizzazione Tumore Colon Retto: Ti Spiego La Colon

In occasione del mese europeo della sensibilizzazione sul tumore al colon-retto, riparte anche la campagna di awareness Ti Spiego la Colon arricchita da nuovi contenuti e video di approfondimento, con la collaborazione di ospiti d’eccezione: Lorenzo Fuccio, professore di gastroenterologia della Facoltà di Medicina (UNIBO), Carlo Fabbri, Direttore UOC Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’Ospedale G. Morgagni-M. Bufalini, Cristiano Spada, Responsabile UOC Endoscopia Digestiva della Fondazione Poliambulanza, di Cesare Hassan, Professore dell’Unità di Gastroenterologia ed endoscopia digestiva dell’IRCCS Humanitas, uniti alla personale testimonianza di Alessandro Bergonzoni, attore e autore teatrale.

Ti Spiego la Colon è la campagna di sensibilizzazione, promossa da Alfasigma con il suo contributo non condizionante, per la prevenzione del tumore al colon-retto, che dal 2021 è stata sviluppata per accrescere la consapevolezza dell’importanza della prevenzione, anche attraverso l’adesione alle campagne di screening.

Si sviluppa attraverso un piano editoriale sul sito www.tispiegolacolon.it e sulla pagina Facebook di campagna ripresa anche nei canali social Corporate di Alfasigma di Linkedin, Facebook e Instagram.

Perché la prevenzione è la migliore cura, vince in ogni caso.