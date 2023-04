Ascom-Confcommercio Amelio: "Mattarella, presenza che dà fiducia ai nostri imprenditori"

"Voglio porgere il mio saluto a nome di tutto il nostro sistema confederale al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella – sono le parole di Marco Amelio, presidente provinciale di Ascom Confcommercio Ferrara, in vista della visita di oggi del Capo dello Stato –. La sua visita all’Ateneo di Ferrara – continua – è un’occasione importante e riconosce quanto Unife sia un eccellenza scolastica e formativa. Un dato di cui andare oggettivamente orgogliosi. E’ un occasione che sarà particolarmente efficace per fornire quella indispensabile dose di fiducia e di altissima presenza istituzionale che per i nostri imprenditori del commercio, turismo, servizi, libere professioni e trasporti è davvero insostituibile. Ferrara e la sua provincia sono una realtà che vedono la forza e la determinazione dei nostri operatori del Commercio, del Turismo dei Servizi affrontare nuovi impegnativi traguardi con determinazione e passione. Le imprese – continua Amelio – hanno dimostrato e dimostrano una capacità di resilienza nonostante diverse fasi emergenziali, prima quella sanitaria e poi quella energetica. In questo contesto gli imprenditori chiedono di poter lavorare e di veder riconosciuto il loro ruolo di protagonisti attivi e responsabili nella vita economica e sociale delle loro comunità. In questa direzione di attenzione al nostro territorio infatti esiste una alleanza strategica che affianca l’ Università di Ferrara ed Ascom Confcommercio, siglata poche settimane fa. L’accordo quadro fa da cornice ad una serie di azioni congiunte volte a sviluppare conoscenze e professionalità con un’attinenza specifica ai settori del Terziario. Una progettazione che coinvolgerà in maniera diretta e completa i due soggetti, a tutti i livelli, nella programmazione e realizzazione di progetti di didattica, di ricerca applicata in ambiti di comune interesse, di generazione e sviluppo di forme di nuova imprenditorialità e di trasferimento di conoscenza e tecnologia per l’innovazione del settore terziario. Nei fatti un ulteriore rafforzamento di quello che si intende Terza Missione nei confronti della società civile. L’Università di Ferrara rappresenta un valore aggiunto per questa città e per l’intero territorio, un autentica “città nella città” – prosegue Amelio, presidente provinciale di Ascom Confcommercio Ferrara – e questa visita del Capo dello Stato ne da una chiara rilevanza. Si pensi solo ad un dato pre pandemia che rileva questo valore: l’indotto universitario valeva in città circa 90 milioni di euro dei quali il 55% nel settore immobiliare e poi a cascata su ristorazione ed intrattenimento. Una collaborazione– conclude – che mette in programmazione successivi momenti di intesa più specifici volti alla promozione e sviluppo della città e del territorio con un partner di assoluto prestigio come Unife, a partire dalla costituzione di osservatori specifici sull’impatto economico dell’università stessa ma anche dei grandi eventi sul territorio. Un impegno congiunto con l’intento di diffondere la cultura del commercio di vicinato nelle giovani generazioni".