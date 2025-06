Beukema, il pilastro. Così il muro olandese ha reso insuperabile la difesa rossoblù

di Gianluca

Sepe

L’olandese più bolognese che ci sia, pilastro della difesa, leader silenzioso e sempre sorridente. Sam Beukema è un’Orange atipico, cresciuto nelle estati della Riviera e arrivato la scorsa stagione all’ombra delle Due Torri da quella fucina di talenti che è l’Eredivise.

Un giocatore che si è rivelato quasi imprescindibile per Vincenzo Italiano, al punto da non farlo riposare praticamente mai. Perché se i vari Ndoye, Orsolini, Odgaard e Castro sono i differenti tasselli del puzzle offensivo rossoblù, Beukema è stato il pezzo più importante sullo scacchiere difensivo.

Il ventiseienne di Deventer ha giocato quest’anno trentacinque partite su trentotto, un solo cartellino giallo e un assist per lui. Una fedina quasi immacolata, segno che come difensore di alta solidità sa anche essere elegante, preciso e concreto migliorando di fatto anche le sue prestazioni rispetto alla passata stagione.

Gli manca forse soltanto qualche gol per essere a pieno titolo un difensore totale, ma già così ha saputo prendere le redini del reparto, formando una coppia tra le due più forti del campionato insieme a Lucumi, ma soprattutto compensando a pieno la partenza di Riccardo Calafiori che nella seconda parte dell’anno passato era diventato un pezzo che pareva essere insostituibile.

Due giocatori diversi, chiaro, ma Sam ha saputo dare certezze, ergendo in molti casi un muro davanti a Skorupski.

Un altro protagonista sempre col sorriso di questo Bologna dei miracoli, incerottato e sorridente nella notte di Roma e pronto ad alzare un trofeo che si è guadagnato sul campo a pieno titolo. Un olandese senza fronzoli, che ha in Virgil Van Dijk il suo difensore ideale e nella famiglia una solida certezza, ma che guarda anche ad Ibrahimovic come un idolo indiscusso.

Un giocatore che aveva l’Italia nel destino, non solo per le tante estati passate in Riviera ma anche per una madre che ha vissuto nel nostro Paese per 10 anni. Lui l’italiano l’ha imparato ascoltando gli altri però e, tra qualche battuta e una risata, non rinuncia mai a comunicare nella nostra lingua.

Quest’anno ha trascorso sul campo 4.019 minuti, frutto di 47 partite in maglia rossoblù tra Serie A, Champions League (dove più volte ha sfiorato il gol) e Coppa Italia, con due assist, uno in Europa e uno in campionato. In totale in due stagioni sono stati 80 i gettoni con la maglia del Bologna.

Per Beukema potrebbe iniziare la terza stagione all’ombra delle Due Torri, con la società che punta forte sull’olandese e farà di tutto per trattenere il giocatore, molto corteggiato in Italia e all’estero.

Dovesse rimanere a Bologna, per lui si aprirà anche un possibile incrocio con il suo passato: in Europa League giocheranno infatti anche i Go Ahead Eagles, squadra che ha lanciato il difensore prima del passaggio all’AZ. Un altro potenziale incrocio tra Italia e Olanda per un giocatore diverso da tutti gli altri.