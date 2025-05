Beukema-Lucumi, la diga centrale. E Miranda spinge sempre a sinistra

Non la meno battuta, ma per lunghi tratti una delle più solide, complete e duttili di tutta la serie A. Perché Vincenzo Italiano non punta solo all’attacco o ad attaccare, ma sulla difesa ci lavora, e non a caso i risultati il Bologna se li è costruiti anche grazie alla tenuta dell’impianto, compattato da centrocampo in giù. Un impianto rodato e compatto, di cui fa parte anche chi i pali li difende e li rende un posto sicuro, a suon di tuffi, uscite e parate: a difesa del gruppo.

Domandare a Lukasz Skorupski, polacco di nascita, ma bolognese d’adozione, che è riuscito a stregare anche gli occhi di mezza Europa, tra rigori parati e prodigi, da Liverpool a Lisbona, passando per Birmingham. Una crescita costante, sotto gli occhi di tutti, a infondere sicurezza a tutto il reparto, con Thiago prima e Italiano poi, strameritandosi quell’1 che con forza e stile porta sulla schiena da sette stagioni.

L’alternativa è più che valida e risponde al nome di Federico Ravaglia, bolognesissimo, col Bfc nel cuore (a metà, nell’altra c’è la Fortitudo) e i guantoni addosso da una vita, fin dai tempi del Progresso.

Thiago il primo a dargli fiducia, dopo annate e prestiti altalenanti, Vincenzo a rinnovargliela, con 15 presenze che, per un secondo portiere, rappresentano un ruolino notevole.

Davanti a loro, un’ampia scelta di terzini e centrali, con tanto di doppioni, a garantire sicurezza e profondità, nonostante acciacchi e infortuni vari capitati nel corso della stagione.

Da destra, con la fascia al braccio e il ’ruolo’ di sindaco, Lorenzo De Silvestri: capitano, anche quando non gioca, anima e cuore senza retorica del gruppo, e ormai un figlio di Bologna, dove ha piantato le radici, destinate col tempo, chissà, a diventare sempre più profonde.

Proprio lui, che la Coppa Italia l’ha già vinta, proprio all’Olimpico, con la maglia della Lazio, e che sogna il bis, per suggellare una carriera da incorniciare. Sempre in zona, quello che sarà il grande, grandissimo ex di serata, Davide Calabria, arrivato in corso d’opera dopo 272 gettoni in rossonero, uno scudetto e due Supercoppe, con i gradi di capitano. Poi la lite con Conceição, l’improvviso divorzio e un biglietto di sola andata con approdo sul Crescentone. Ad affiancare anche lo svedese Holm, piacevole sorpresa in corsia, martoriato da problemi fisici, che lo accompagneranno lungo il cammino diretto alla capitale.

In mezzo, le due certezze: Beukema-Lucumi, Lucumi-Beukema, da qualunque parte uno li voglia girare il risultato ottenuto sarà sempre o quasi soddisfacente. Tra i pilastri della cavalcata Champions, i due si sono ripetuti quest’anno, compensandosi e mischiando le rispettive qualità, tanto da essere richiesti da diverse big d’Europa.

Subito alle spalle, Casale ed Erlic, partiti in sordina per poi diventare parte integrante del gruppo, in particolare il primo, nonostante i guai di natura fisica, gli stessi che hanno martoriato il centrale croato, che mai riuscito a far decollare la stagione. Costretto a fermarsi nuovamente, proprio venerdì sera, nella sconfitta 3-1 con il Milan.

Baila il flamenco palla al piede a sinistra Juan Miranda, saetta iberica che Sartori ha scovato in casa del Betis e rivelatasi presto una rivelazione: su e giù una marea di volte in fascia e poi il mancino al bacio al centro, spesso e volentieri coi giri giusti, come dimostrato dai 6 assist in stagione, il migliore dei rossoblù, nonché uno dei top in serie A. Lo sparring-partner è il greco Lykogiannis, altro esterno dai piedi fatati (anche lui 7 assist tra campionato e coppe), oltre a corsa, forza e fisicità, connotati ideali per arare la corsia, cosa che ama tanto fare. Abili e arruolabili, tutti o quasi là dietro, per portare in alto il Bologna.