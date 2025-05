"Bologna, devi crederci. Il ko di San Siro non conta. Questo Milan è volubile"

"Il Bologna ha tutte le possibilità di alzare questa Coppa: ci deve solo credere. Anche perché il Milan storto di questa stagione è capacissimo di vincere una partita di campionato che non conta nulla e poi di perdere una finale. Non mi stupirei". Le letture di Eraldo Pecci non sono mai banali. Come banale non fu quel penalty trasformato con freddezza all’Olimpico il 23 maggio 1974, quando proprio nell’appendice finale dagli undici metri il Bologna di Bulgarelli e Savoldi ("Beppe quel giorno di rigori ne trasformò due...") piegò la resistenza del Palermo conquistando la Coppa nazionale.

Pecci, visto il momento che stanno vivendo Milan e Bologna in campionato i rossoneri godono dei favori del pronostico?

"Ma quale momento: se il riferimento è alla vittoria di venerdì del Milan in campionato è un riferimento sbagliato. L’idea che in una finale ti porti dietro le scorie di una sconfitta di cinque giorni prima in una partita che non contava nulla è un luogo comune".

Beh per il Bologna contava. Se non vince la Coppa Italia Italiano rischia di finire la stagione fuori dall’Europa.

"Per me la stagione del Bologna resta positiva, a prescindere da quello che sarà il finale. Portare a casa un trofeo conta, ma conta anche il percorso che hai fatto per arrivare alla finale, l’entusiasmo che hai creato tra la gente. Ecco, era dai tempi di Maifredi che a Bologna non si respirava quest’aria di felicità travolgente".

Anche il Bologna di Mazzone che arrivò a giocarsi una semifinale di Coppa Uefa mandò in delirio la città.

"Mi creda, perché io c’ero: non come il Bologna di Maifredi che stravinse il campionato di B (nel 1987-88, ndr). Quell’atmosfera lì per me resta irripetibile".

Torniamo a quel Bologna-Palermo di cinquantuno anni fa. Ricordi?

"Ricordo che non meritavamo di vincere. E poi quel mio rigore nella serie finale. Pesaola aveva in testa i calci di rigore che avevo trasformato al torneo di Viareggio e mi mandò sul dischetto. E io fui implacabile, anzi: l’Implacabile. Per un mese nello spogliatoio dicevo a tutti: chiamatemi l’Implacabile. A diciannove anni facevo già l’asino...".

Chi può decidere il Bologna-Milan di domani?

"Parto dal Milan. Se dico Reijnders non sbaglio: è uno che spacca le partite. La cosa più facile del mondo è fare i nomi di Leao e Theo Hernandez. Il punto è che se li trovi in giornata son guai per tutti, ma se hanno la luna storta i guai sono del Milan".

E in casa Bologna?

"Orsolini sa vincere le partite da solo. Ma ci sono partite che vinci e non sai nemmeno come ci sei riuscito".

Tipo?

"Penso alla semifinale di Champions tra Inter e Barcellona. Se giocano nello stesso campionato il Barcellona dà venti punti di distacco all’Inter, ma in due partite secche può succedere di tutto. Ed è successo".

Se il Bologna alza al cielo la Coppa trentamila tifosi da domani avranno una notte incredibile da ricordare.

"Trentamila bolognesi all’Olimpico, una storia bellissima: sono emozioni che ti porti dentro per sempre. Anche se poi, quando vado alle cene dei tifosi, c’è sempre qualcuno che orgogliosamente rivendica: ‘Me a son sté anc a Lodi e Palazzolo!’". E’ il senso di appartenenza a una fede, è l’omaggio alla storia: valori che per me sono tutto".

E’ questo il motivo per cui lei si scarrozza cento chilometri di macchina e dalla sua Romagna spesso va ospite alle cene dei tifosi?

"Lo faccio perché mi chiamano e io sto bene in mezzo alla gente. Del resto senza il contatto con le persone che cosa sarebbe il calcio? Al Toro quando ti allenavi al Filadelfia incontravi i nonnini che ti raccontavano felici di aver fatto due palleggi con Ossola o scambiato due chiacchiere con Rigamonti: è l’essenza di questo sport. Quanto bene avrebbero fatto al calcio Baggio, Del Piero e Totti se fossero andati più spesso nelle scuole o alle cene dei tifosi? Oggi quel contatto si è perso. Se sei un tifoso non puoi nemmeno più vedere gli allenamenti...".