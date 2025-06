Bologna, un tris d’assi. Fenucci, Sartori e Di Vaio: diplomazia, conti e fiuto

Giordano

C’è l’uomo delle promesse mantenute, ovvero il patron rossoblù Joey Saputo: "Datemi dieci anni e torneremo al vertice", disse nel 2015 e dieci anni dopo il Bologna è tornato sul tetto d’Italia alzando la Coppa Italia al cielo di Roma, rientrando nelle competizioni europee. Prima la Champions, poi l’Europa League.

Poi c’è l’uomo dei conti, della politica, colui che al patron ha disegnato il cammino: anche strutturale, passando dall’acquisto del centro tecnico al percorso per arrivare alla ristrutturazione del Dall’Ara che sta arrivando finalmente allo snodo. Quest’ultimo è Claudio Fenucci, ad rossoblù, entrato di recente consiglio di Lega, a dimostrazione di come il peso del Bologna sia cresciuto nel corso degli anni.

C’è Marco Di Vaio, ex attaccante, che ‘agganciò’ Saputo in Canada da calciatore nel 2012 e gli consigliò l’avventura bolognese con un futuro da dirigente. Poi c’è Sartori, l’uomo della svolta.

Perché dall’arrivo di Saputo a Bologna, il club rossoblù ha bruciato diesse di primissima fascia come Pantaleo Corvino, Riccardo Bigon e Walter Sabatini, inseguendo il percorso di crescita dell’Atalanta.

Alla fine è stato proprio Giovanni Sartori l’uomo della sintesi, capace di far quadrare il cerchio: l’uomo del Chievo dei miracoli e dell’Atalanta cresciuta da società da salvezza a Champions ed elevatasi poi a livello di club vincente e da Europa.

Il tutto condito da plus valenze date dalle cessioni di Zirzkee e Calafiori, ma pure di club capace di valorizzare talenti come Castro, Dominguez, acquistati per un totale di 16 milioni e il cui valore è quanto meno quadruplicato, dopo la convocazione in nazionale.

Senza contare gli acquisti a basso costo di Odgaard, Ferguson, Freuler, Holm, Miranda, Beukema, Lucumi, Ndoye, tutti contenuti entro i 10 milioni tra parametri zero e acquisti entro i parametri.

Con loro il Bologna ha costruito un percorso che l’ha portato ad alzare la Coppa Italia a 51 anni di distanza dall’ultima volta. Di più: per tutti loro è la prima volta da dirigenti, escludendo i trofei conquistati da Di Vaio da calciatore. E il Bologna, dopo un anno trionfale è pronto a ripartire in primis da loro.

Perché se un anno fa, dopo l’addio di Thiago Motta, il timore era che i successi dipendessero dall’ex tecnico, dopo il trionfo targato Italiano c’è una certezza: i successi si basano soprattutto sulla solidità e le scelte di una dirigenza, che di rado sbaglia una scelta.

Da Thiago a Italiano, il Bologna è cresciuto dopo aver temuto di aver toccato l’apice. E invece no. Saputo, Fenucci, Sartori e Di Vaio: sono loro per Saputo l’assicurazione sul futuro del Bologna. In campo e non solo.

Perché la crescita del club è iniziata con l’acquisto e la ristrutturazione di un centro tecnico considerato all’avanguardia.

E sul piatto, a Roma, oltre alla Coppa Italia, ci sarà il capitolo del restyling dello stadio Dall’Ara, con un appuntamento tra l’ad e consigliere di Lega Fenucci e il ministro dello Sport Abodi in vista del decreto sport che dovrebbe prevedere strumenti governativi per favorire l’ammodernamento degli stadi in vista di Euro 2032.

In ballo c’è anche il Dall’Ara, progetto che il Bologna porta avanti dal 2016. Mancano 50 milioni di euro per partire e l’intenzione è capire quali strumenti e il volume di denari che il Governo metterà a disposizione per attingere e sbloccare un restyling decisivo per dare completare le ambizioni di un club che intanto ha cambiato status.