Casale, il riscatto. Dagli errori alla crescita. E con l’Europa arriva anche il rinnovo

di Giovanni

Poggi

Sui tre fischi di Mariani all’Olimpico, il suo rinnovo è scattato automaticamente: in quel preciso istante, nelle casse della Lazio sono entrati i restanti 7 milioni e mezzo di euro per completare un’operazione cominciata dieci mesi prima, alla vigilia dell’ultima notte del mercato estivo. Questi erano gli accordi, rispettati, con una nuova qualificazione europea sullo sfondo a fare da prerogativa al rinnovo di Nicolò Casale con il Bologna, centrata nello stesso momento in cui i rossoblù si sono stampati sul petto anche la coccarda con cui rimbalzeranno da un lato all’altro del continente, ancor più forti e soprattutto consapevoli, memori della recente esperienza in Champions.

La stessa dove anche il ventisettenne centrale veneto ha trovato il modo di tornare ad esprimersi, dopo averla già assaggiata in biancoceleste, con Sarri in panchina e una carriera in rampa di lancio, con tanto di prima convocazione in azzurro. Poi i problemi, qualche acciacco fisico e panchina di troppo, e la necessità di cambiare aria. Ad accoglierlo Bologna, rifugio sicuro per ritrovarsi e ritrovare tutto quello che nell’ultimo anno e mezzo era svanito.

"Il mio trasferimento qui un passo indietro? Neanche per sogno: questo è uno step importantissimo per me". Così si era presentato a Casteldebole, con volontà e idee chiare, speranzoso di diventare presto una delle valide alternative al collaudato muretto difensivo formato da Beukema e Lucumi: certezze, ma con la necessità talvolta di rifiatare nell’articolata maratona tra coppe e campionato. A Como, il battesimo di fuoco: 80 minuti a girare come una trottola tra Paz, Cutrone e Fadera, mentre i rossoblù imbarcavano acqua un po’ ovunque. A Genova, un mese più tardi, l’errore che rappresenterà però la svolta della stagione e anche della sua avventura a Bologna: da un suo rinvio mancato in pieno al limite dell’area, Pinamonti riapre l’apparente innocuo pomeriggio di Marassi e in poco tempo riprende i ragazzi di Italiano. Pioggia di critiche e un’altra montagna da scalare per Casale, dopo gli ultimi mesi difficili trascorsi nella capitale.

La Champions a Lisbona, sponda Benfica, è la giusta medicina per risollevarsi, con tutta la fiducia del mister a fargli da scudo. Lui e Beukema come coppia centrale sono la risposta all’estro dell’eterno Di Maria e all’oggetto del desiderio estivo Pavlidis, che in neanche due minuti la stappa, sgretolando subito la linea dei quattro di difesa. Dopo il check al var, il sospiro di sollievo: fuorigioco e 0-0, blindato fino alla fine per un pareggio storico anche grazie all’autoritaria prova di un ritrovato Casale. Che da quel momento in poi torna a rivedere le luci, del Dall’Ara e non soltanto, riproposto a più riprese dall’inizio in coppia con Sam, anche negli appuntamenti più delicati e, numeri alla mano (tolte le ultime contro Fiorentina e Genoa), con lui in campo il Bologna chiude sempre da imbattuto.

Il 14 maggio all’Olimpico il cerchio si chiude, da Roma a... Roma, per mettere anche il suo di timbro sul trofeo. Quando nella ripresa la perla di Ndoye scatena l’inevitabile reazione del Diavolo, Italiano sceglie saggiamente di coprirsi: dietro si passa a tre, con Nicolò ad incastrarsi proprio lì, dove desiderava fin dall’inizio dell’avventura sotto le due torri, al centro della difesa, tra Beukema e Lucumi. Attento, sicuro, puntuale, è tra i primi respingere e poi a soffocare nell’ultima mezz’ora gli assalti del Milan. Sarà vittoria e sarà la coppa, anche di Casale, pronto ora e nuovamente a riprendere il volo, in rossoblù.