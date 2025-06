Castro c’è Ed è già storia

Ventisei anni per rimettere la testa avanti. E non è un caso che la testa sia proprio quella di Santiago Castro, entrato nel finale e capace di riscrivere in un attimo la storia del Bologna. Sì, la semifinale di Coppa Italia non si vedeva dal 1999 e ’Santi’ incorna e castiga l’Atalanta delle meraviglie. "Tutto questo è per la famiglia, mi mancano molto" è la sua dedica commossa a chi lo ha cresciuto e gli ha permesso di tirare i primi calci al pallone. Una serata magica, una serata in cui il Bologna sa già di essere entrato nella storia: in semifinale si prospetta una sfida con l’Empoli o la Juventus (saranno poi i toscani ad affrontare i rossoblù).

Mister Italiano invita a pensare a un obiettivo per volta: "Giochi a Roma, con metà stadio invaso dai tuoi tifosi e l’altro mezzo dagli avversari – dice quasi socchiudendo gli occhi –. Sarebbe bellissimo, ma prima c’è una semifinale da giocare". Lui, che ha da sfatare quello sfortunato tabù ogni volta che si è trovato all’ultimo atto. Contro l’Atalanta, una delle squadre al top del campionato, è una vittoria che vuole dire tanto: "Vincenzo Italiano ha convinto i suoi ragazzi di poter essere ancora grandi e che il capolavoro dell’ultima stagione non fosse stato un caso", scriveva il collega Gianmarco Marchini nel suo commento alla partita. E in effetti, fatta cadere dal trono la Dea, il Bologna, poche partite dopo, si è ripreso la storia.