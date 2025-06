Coppa Finale, arriviamo

Una notte indimenticabile a Empoli per il Bologna che travolge la squadra toscana per 0-3 ipotecando più che seriamente la finale di Roma. Ennesima grande prestazione corale dei rossoblù in un Castellani che sembra lo stadio Dall’Ara con i tanti tifosi bolognesi presenti sugli spalti. Una grande festa dopo una grande prestazione. Al 90’ una sentenza senza appello, un’andata senza ritorno. Troppo forti i rossoblù di mister Vincenzo Italiano: una squadra in evidente stato di grazia. Troppo

forti per tante squadre, tra queste c’è di sicuro l’Empoli che si presenta con la testa forse completamente da un’altra parte, ovvero alla corsa salvezza che poi perderà per retrocedere in serie B, insieme a Venezia e Monza.

Riccardo Orsolini e Thijs Dallinga nel primo tempo e ancora l’attaccante olandese all’inizio del secondo tempo al 6’ chiudono di fatto una partita che potrebbe finire anche con un maggiore scarto in una notte davvero magica (come lo sarà anche quella del 14 maggio all’Olimpico nella vittoria

contro il Milan e la conquista dell’agognata Coppa Italia, 51 anni dopo l’ultima volta). "Diciamo che al

novantanove per cento è merito dei miei calciatori, io mi tengo l’uno per cento – racconta Italiano – Ora in

questa semifinale siamo in vantaggio, ma il finale è ancora tutto da giocare

e da scrivere". Alla faccia della scaramanzia.