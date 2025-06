Cuore A testa alta ad Anfield

A testa altissima. Fuori da una notte e da uno stadio che resteranno a lungo dentro il Bologna. Emozioni che il tempo faticherà a scolorire. I rossoblù tornano da Liverpool senza souvenir e senza punti, ma con una valigia più piena: dentro ci sono nuove certezze. Restare in partita fino alla fine, guardando dritto negli occhi per settantacinque minuti i Reds, tra le fiamme di Anfield, è qualcosa che può capitare soltanto alle squadre vere. Il Bologna questa dimensione l’ha raggiunta ormai da un po’ di tempo e la sta difendendo con la forza delle idee e di un gruppo, cambiato, sì, tanto nei singoli, ma non nella sostanza. Ha meno individualità, meno talento specifico forse, il nuovo Bologna, ma ha la scorza durissima e il carattere del suo allenatore, quel Vincenzo Italiano che, non a caso, alla vigilia, aveva premuto sul tasto della personalità, sicuro che i suoi ragazzi sarebbero scesi in campo senza paura. Gran bel segnale, questo, perché restituisce il polso dell’allenatore. Da queste parti, si sono sciolte tante squadre, perché il clima qua è rovente, da maniche corte a ottobre. Quel "You’ll never walk alone" che lievita dalla pancia di Anfield è un grido che emoziona e terrorizza al tempo stesso: un grido che schiaccia il campo e tantissimi avversari, spesso ancora prima che la partita cominci. Ma il Bologna ha saputo reagire, come sottolinea mister Italiano: "Usciamo con onore da Liverpool. Una grande partita che ci farà crescere".