Da Montelepre alle Due Torri

Joey Saputo, che è nato a Montreal il 25 settembre 1964, in realtà si chiama Giuseppe. Proprio così, perché Joey è figlio di Emanuele ‘Lino’ Saputo, fondatore della Saputo Incorporated, una delle maggiori industrie del nord America nel settore dei latticini. Joey, che come abbiamo visto ha ottenuto la cittadinanza bolognese per meriti sportivi – è diventato ‘ambassador’ delle Due Torri – è originario di Montelepre, in provincia di Palermo. E prima ancora che la città di Bologna gli rendesse merito e onori, con opportune cerimonie, è stata proprio la cittadina siciliana a conferire a Joey Saputo la cittadinanza onoraria il 14 aprile 2016.

La famiglia Saputo (i dati in questi casi non sono aggiornati, ma risalgono a qualche anno fa) è considerata tra le 300 più ricche al mondo con un patrimonio complessivo valutato in 5 miliardi di dollari. Dopo aver cominciato l’attività imprenditoriale giovanissimo, a vent’anni, nell’industria casearia di famiglia, ha ricoperto vari ruoli, fino alla nomina di direttore operativo.

Nel 2007, poi, ha abbandonato ogni ruolo all’interno della Saputo Incorporated, per dedicarsi completamente alla Free2Be, la holding di famiglia e al club calcistico di Montreal, gli Impact. Sposato con Carmie, Joey è padre di quattro figli. Fa la spola con il Canada, ma negli ultimi tempi sono più i periodi nei quali abita a Bologna di quelli nei quali torna nel nord America di cui è originario.