Dall’Ara L’inno Champions

Centotre minuti di partita non bastano per liberare un urlo che la città serrava tra i denti da sessant’anni lunghissimi anni. Il ritorno del Bologna in Champions League è impregnato di acqua, ma un po’ arido di emozioni: uno strano centrifugato di felicità e delusione. La Grande Attesa si consuma in uno zero a zero contro lo Shakhtar Donetsk, e alla fine i rimpianti pesano un po’ più della soddisfazione sulla bilancia dell’umore, perché, una volta asciugata la notte del Dall’Ara, resta l’impressione che a Orsolini e compagnia debuttante sarebbe bastato davvero poco per stappare lo champagne della festa. Invece, ci si accontenta di un brindisino al ritorno nell’altà nobilità. Due, in particolare, i pensieri che avranno agitato il sonno di Vincenzo Italiano: i palloni che Castro in chiusura di primo tempo e Fabbian in apertura di ripresa vedono infrangersi sul muro di Dmytro Riznyk. Il portiere ucraino giganteggia, sia tra i pali che fuori, ma deve stringersi sul podio del protagonista per fare spazio anche al suo collega: quel Lukasz Skorupski che di cose veramente buone ne fa una, ma cambia il corso della gara.

"Bravi tutti, faccio i complimenti ai miei ragazzi. Oggi potevamo vincere, ma per farlo dobbiamo migliorare negli ultimi metri. Però mi tengo stretta la prestazione e da quella riparto", sottolinea il mister a fine gara. Il suo Bologna sarà eliminato alla fine delle gare a girone con più di qualche rimpianto.