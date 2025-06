Dallinga, il re di coppe. Gol nelle notti pesanti. Ora dovrà segnare anche in campionato

di Giovanni

Poggi

Sette mesi per vederlo brillare per davvero, sette mesi per vederlo sorridere a pieno e correre sotto la curva. Vittima del pesce d’aprile, per l’occasione, l’Empoli di D’Aversa, già barcollante e quella sera steso definitivamente dalla doppietta di Dallinga, rigenerato e presente come non mai in quella notte al Castellani: prima l’esterno a baciare il palo interno per lo 0-2, poi il tris in scivolata ad entrare in porta col pallone e a regalare ai suoi il pass per Roma con netto anticipo sulla tabella di marcia.

Non sarà stata la sua migliore annata, non sarà stato l’impatto sognato e immaginato da lui e dai tifosi rossoblù nel luglio di un anno fa, quando il Bologna lo portò via da Tolosa per 15 milioni con una valigia carica di speranze e di gol (37 complessivi nelle due stagioni d’oltralpe), ma alla fine ci sono voluti anche i suoi di frammenti per andare a comporre la coppa più bella.

Quella con cui Thijs ha di certo un feeling speciale, essendo stata la seconda in carriera dopo quella sollevata nell’aprile del ’23 nel cielo di Parigi ai danni del Nantes, con una doppietta e il titolo di capocannoniere del torneo (6 centri in 6 partite).

L’uomo delle coppe dunque, Dallinga, grazie alle quali è riuscito ad emergere e riemergere, spesso perso nelle pieghe di un campionato cominciato tutto in salita, tra occasioni sprecate, panchina e, va detto, anche una certa dose di sfortuna, vedi i gol annullati per millimetri contro Liverpool e Lille, che avrebbero, chissà, potuto far svoltare parecchio prima il suo mandato sotto le due Torri.

Troppo, forse, inizialmente, il fardello rappresentato da quei 15 milioni che gli pesava sulla schiena e che lo metteva nella posizione di dover rendere tutto e subito, sommato al compito di dover reggere un attacco da Champions. Poi la zampata di Torino, nell’ultima trasferta dell’anno, ad addolcire il Natale e la sua fin lì complessa campagna rossoblù, e ad anticipare un altro jolly, il primo al Dall’Ara, contro la Roma.

Due botti sparati in sordina come preludio a quella che sarebbe stata la prima sera dei miracoli dell’anno, con i vice-campioni d’Europa del Borussia Dortmund mandati al tappeto in due minuti e proprio Dallinga a fare da apripista ad una rimonta storica, nella notte più dolce e allo stesso tempo più amara nella storia recente del Bologna, eliminato dalla Champions ma ubriaco di gioia per il primo trionfo di sempre nella competizione.

Dritto dritto nella storia Thijs, inserito indelebilmente nei libri non solo del club ma dell’intera città.

Poi un altro calo, un altro gol annullato nel finale a Lecce, per i soliti maledetti millimetri in fuorigioco, prima degli ’assi’ di Coppa Italia, con tanto di timbro nella semifinale di ritorno a bissare il successo dell’andata, per far arrivare ancora più lanciata all’Olimpico la truppa di Italiano.

Più un assist a Freuler e uno ad Orso contro Juve e Milan, ad accompagnare un finale di stagione tra luci ed ombre, prendendo il posto dello zoppiccante Castro al centro dell’attacco, prima dell’ultimo atto nella capitale e quei 16 minuti di sofferenza da subentrante, con la pubalgia e i denti stretti a difendere l’1-0, seguito dal tonante urlo di sollievo suo e dei trentamila tifosi rossoblù.

Da Parigi a Roma, ovunque sposti Dallinga stai certo che ti porterà la coppa, e si spera, dalla prossima stagione, anche tanti gol.