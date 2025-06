Delirio Orso rovescia l’Inter

La Storia si ripete. E ancora una volta rischia di condannare l’Inter. Nell’aprile 2022 era stata un’incredibile topica del portiere Radu a spalancare la porta alla vittoria del Bologna. Stavolta è un’incredibile semirovesciata di Riccardo Orsolini a battere i nerazzurri e regalare al popolo rossoblù una domenica di Pasqua indimenticabile.

Succede tutto al minuto novantaquattro, quando sulla partita stanno per partire i titoli di coda. E, invece, accade l’imponderabile: rimessa laterale di Miranda che con le mani tenta un lancio disperato dentro l’area interista, dove si contano sette giocatori nerazzurri e soltanto quattro rossoblù. Bisseck colpisce di testa, ma involontariamente prolunga il pallone che arriva in zona Orsolini: Dimarco lascia troppo spazio al numero sette rossoblù che ha tutto il tempo di coordinarsi e disegnare una semirovesciata perfetta che si insacca nell’angolo lontano su cui Sommer non può nulla.

La rete fa esplodere il Dall’Ara, nell’incredulità generale. Dello stesso Orsolini in primis: "Dopo che ho visto la palla entrare, non ho capito più nulla". E lo stesso Orso rilancia le ambizioni del suo Bologna: "Questo gol aggiunge mattoncini a un sogno che

non dico quale sia e che quest’anno è un traguardo ancora

più difficile da raggiungere". La parola magica è la Champions e quel quarto posto che ora è occupato proprio dai rossoblù, in attesa che la Juventus recuperi la gara rinviata per la morte di Papa Francesco.