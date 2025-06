Due promozioni a Verona

Vincenzo Italiano è nato a Karlsruhe, in Germania, il 10 dicembre 1977. Ma le sue origini sono legate alla Sicilia. I genitori vanno in Germania al seguito dei nonni – emigrati per lavoro –, ma a sei mesi ritorna a RIbera, nella sua Sicilia. Dove cresce e dove, ogni qual volta che può, torna, perché al mare non si può rinunciare. Mai

Sposato con Raffaella è padre di due ragazzi. Centrocampista dai piedi buoni – visione di gioco, ritmo e tiro dalla distanza le sue peculiarità – Vincenzo calciava i rigori. Aspetto curioso e inusuale, senza rincorsa.

Come giocatore, lo troviamo nelle fila di Partinicaudace, Trapani, Verona, Genoa, Verona, Chievo, Padova, Perugia e Lumezzane. Poi, come allenatore, Venezia, Luparense San Paolo, Vigontina San Paolo, Arzignano Valchiampo, Trapani, Spezia, Fiorentina e Bologna. Dove vince la Coppa Italia al primo colpo e viene insignito, da parte del sindaco Matteo Lepore, del Nettuno d’Oro.

Nel suo palmares troviamo, come giocatore, due promozioni, entrambe a Verona. Con l’Hellas nel 1999 e con il Chievo, nove anni più tardi.

Il suo gioco moderno e spregiudicato l’ha portato a essere un osservato speciale anche del Milan, che poi ha virato su Massimiliano Allegri. Prima del Bologna, tre stagioni a Firenze, con tre finali raggiunte. Due di Conference League e una di Coppa Italia. Senza alzare trofei. Almeno fino al 14 maggio di quest’anno, sul prato dell’Olimpico.