È storia Nella Coppa delle big

E’ qui la festa. La festa di una città che è rimasta col fiato sospeso incollata al televisore per conoscere il verdetto di Atalanta-Roma (2-1), passaggio indispensabile per ottenere il definitivo timbro Champions sulla trionfale stagione dei rossoblù.

Visione collettiva della partita anche a Casteldebole, dove calciatori, staff tecnico e dirigenti hanno fatto corpo unico davanti alla partita-verità di Bergamo. Ebbene: la Roma di De Rossi alla fine non ha vinto e sotto le Due Torri è esplosa, incontenibile, la gioia per una stagione che resterà nella storia.

Il giorno prima i rossoblù avevano battuto per due reti a zero il Napoli allo stadio Mardona facendo l’ultimo grande passo per la partecipazione alla Coppa dalle grandi orecchie.

A segnare i gol partita furono Ndoye e Posch che chiusero la gara dopo 12 minuti. A metterla in cassaforte ci ha pensato anche Ravaglia parando un rigore a Politano.

Da sessant’anni il Bologna non partecipava a una competizione che allora si chiamava Coppa dei Campioni e aveva un format assai diverso ma quasi lo stesso numero di partecipanti: 31 allora, 32 oggi. L’avversario fu solo uno, l’Anderlecht, che a Barcellona mandò a casa i rossoblù per i capricci di una nefasta monetina ’caduta male’.