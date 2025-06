Europa La prima gioia

Esistono un’altra città, un’altra tifoseria, che nella notte dell’eliminazione dalla Champions attesa 60 lunghi anni esultano come se quella Coppa l’avessero appena vinta? No. A meno che non si chiamino Bologna. Lo spettacolo che va in scena la notte del 21 gennaio 2025 al Dall’Ara è qualcosa di unico. In campo e fuori. Il Bologna, alla sua ultima recita europea dell’anno in casa, non vuole fare brutte figure e ci mette l’anima, anche perché davanti ha pur sempre i vicecampioni d’Europa del Borussia Dortmund. Eppure, nonostante l’undici di Italiano sembri più in palla di altre notti di Champions, e sfiori varie volte il gol, alla fine del primo tempo il risultato è impietoso: Bologna 0 Borussia Dortmund 1, grazie al gol su rigore (molto generoso) di Guirassy dopo 15’. E anche l’inizio della ripresa sembra non regalare quel cambio di marcia che tutti i tifosi rossoblù si aspettano. E proprio quando i conti dei rimpianti e del ‘chissà quando rivedremo ancora l’Europa’ sono appena iniziati, cambia tutto. In appena un minuto. Prima, al 71’, Dallinga buca Kobel grazie a un assist millimetrico di Odgaard, poi, dopo meno di 60 secondi, ruba palla e cerca il raddoppio: il portiere dei tedeschi respinge, ma sul pallone si avventa Iling-Junior che segna il gol più bello della storia europea del Bologna. Dall’Ara in deliro, tedeschi tramortiti, tifosi rossoblù in estasi. Fino al 90’ non succede più nulla. Il Bologna vince e viene matematicamente eliminato dalla Champions League: la festa in città può finalmente cominciare.