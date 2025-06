Felicità Bologna campione

Basta un gol per girare la chiave nella porta della Storia e riaprirla. La porta è quella di Maignan e a bucarla ci pensa Dan Ndoye, sorriso da giovane attore con il premio Oscar nel destino. Il futuro è tutto suo, ma intanto con quel destro al minuto otto della ripresa, il ragazzo di Nyon ha messo una firma pesantissima nella storia del Bologna. Sotto il cielo di Roma la Coppa Italia torna a tingersi di rossoblù, cinquantuno anni dopo l’ultima volta. Allora c’era il Palermo, in una finale vinta ai rigori da Bulgarelli e compagni. Stavolta c’era il Milan che non è andato mai vicino nemmeno a portarla ai supplementari questa partita.

Troppo netta la differenza di motivazioni in campo, con il Bologna di Vincenzo Italiano pronto a tutto pur di vincere questa partita con il destino. Mentre, dall’altra parte, il Milan di Sergio Conceiçao sembrava un elefante stanco che aveva solo voglia di accasciarsi al suolo e arrendersi dopo una stagione estenuante. Il Diavolo è durato dieci minuti, il tempo di vedere Leao esprimersi una volta e basta nel piatto forte del suo repertorio (dribbling su Lucumi e palla in mezzo sciupata da Jimenez) e di vedere Skorupski cimentarsi in un doppio miracolo, prima su goffa deviazione di Beukema e poi sul tap-in di Jovic da due passi. Scampati i pericoli, è lievitato il Bologna, trascinato dall’onda dei trentamila dell’Olimpico, con una coreografia pre-gara da brividi. Il resto lo hanno fatto Ferguson e compagni, eroici nell’interpretazione della partita. Poi il guizzo di Ndoye, la sofferenza finale, il batticuore e la felicità. Una felicità attesa una vita.