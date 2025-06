Grinta Con la Dea ad armi pari

Un pareggio da Premier League, quello tra Bologna e Atalanta. Intensità, botte e colpi di classe: novanta minuti più da Champions, che da serie A. L’uno a uno, alla fine, sta stretto a tutti: a Italiano che avrebbe voluto giocarsela ad armi pari, e a Gasperini che può maledire i pali. A conti fatti, il risultato non fa ingiustizie, anche se, nella bilancia del risultato, tra le due perle di Castro e Samardzic, pesa tanto, tantissimo, il rosso che Lucumi si guadagna al quinto minuto della ripresa per fallo da ultimo uomo su De Ketelaere. L’arbitro Rapuano aveva assegnato giallo e rigore, corretti dal Var in una punizione dal limite e nell’espulsione del difensore colombiano. E’ il punto di svolta di una gara che, appena rientrati dagli spogliatoi, Castro aveva portato dalla parte dei rossoblù con una magia: o meglio, con un’altra delle sue magie, dopo il gol da attimo fuggente di Como e la bomba da tre punti di Monza. Stavolta, riceve spalle alla porta, aggira Djimsiti con il controllo e, da venti metri, di piatto destro batte Carnesecchi sul palo lungo. L’uscita di Lucumi rende Beukema un gigante nell’emergenza: Casale ed Erlic si dimostrano colonne affidabili per sostenere tutta l’impalcatura che purtroppo, però, cede proprio al novantesimo con un sinistro sublime di Samardzic, lo stesso che un minuto prima era stato fermato dal palo, così come Bellanova dalla traversa.

Un match che lascia soddisfatto mister Italiano: "Uno spirito eccezionale: questo gruppo cresce, ma attenzione agli errori", sottolinea a fine gara.