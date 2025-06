Il mister "Uniti e ambiziosi"

Vincenzo Italiano non ci gira attorno già nel giorno della presentazione. "Ci aspetta una stagione importantissima – spiega – perché dovremo provare a confermarci. Avremo la Champions dove vogliamo ben figurare. Da parte mia e del mio staff c’è grande entusiasmo. Vogliamo continuare sulla strada tracciata".

Parole profetiche che hanno portato, meno di un anno dopo, alla conquista della Coppa Italia e all’accesso in Europa League, una coppa che può regalare ai rossoblù tante soddisfazioni.

Sul paragone con il suo predecessore Motta conferma di aver accettato una missione ad alto rischio: "Per fare questo mestiere ci vuole un po’ di follia. So che la squadra – sottolinea – ha espresso un grande calcio e ottenuto grandi risultati, e che questo porterà la piazza a richiedere tanto. E’ uno stimolo". "Lavorerò per mantenere un gruppo unito come l’ho visto nella scorsa stagione – prosegue l’allenatore presentandosi –. Tutti felici, anche chi non giocava; tutti partecipi, tutti coinvolti".

"Quando abbiamo capito che avremmo dovuto cambiare allenatore, non abbiamo avuto dubbi", ci tiene a sottolineare anche l’ad Claudio Fenucci. "Vincenzo ha sempre rappresentato la nostra prima scelta", ha ribadito l’amministratore delegato. Una scelta ripagata nei mesi successivi dal mister.