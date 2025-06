Italiano, l’uomo del sogno. In una sola stagione si è preso tutta Bologna

Vitali

Si è preso la Coppa Italia. Si è preso il Nettuno d’Oro. Ma più di ogni altra cosa si è preso l’affetto di una città che sa riconoscere a prima vista quelli che vincono con l’inclusione (We are one) e col sorriso autentico di chi non sa fingere.

Alla faccia di tutti quelli che dicevano che Vincenzo Italiano sì, è un buon allenatore, ma stringi stringi quando si tratta di alzare un trofeo al cielo gli manca sempre un centesimo per fare un euro.

Le tre finali perse con la Fiorentina, brutta faccenda. In un mondo del calcio che, specie in Italia, da peso solo ai risultati e raramente al valore delle prestazioni basta uno zero su tre nelle partite che valgono un’intera stagione per meritarsi l’odiosa etichetta di perdente. Mica era facile scrollarsela di dosso proprio qui, nella Dotta città del calcio che aveva appena mandato in archivio la stagione lussuosa di Motta, con la storica (ri)conquista della partecipazione alla Champions e insieme la cocente delusione del voltafaccia finale di Thiago.

Ma Italiano è uno dalla scorza dura, un uomo del Sud (nato per caso a Karlsruhe) che viene dalla polvere di Partinico, un allenatore che s’è fatto da sé attraverso la dura gavetta e che prima di arrendersi in tre finali aveva inanellato altrettante vittorie di campionato ai playoff in tre categorie differenti (con Arzignano, Trapani e Spezia), caso più unico che raro nel panorama degli allenatori italiani.

Un anno fa, proprio in questi giorni, Italiano a Casteldebole, nel giorno della sua presentazione, sussurrò un auspicio che sembrò quasi un atto eccessivo di orgoglio nella stagione del dopo Motta.

"Ho visto l’entusiasmo dei bolognesi per la qualificazione alla Champions, quest’anno mi piacerebbe riportare la gente in piazza".

Prima di riportarla in piazza per i festeggiamenti della Coppa Italia l’ha riportata a riempire il Dall’Ara, trasformando la casa rossoblù in un tempio di gioia profana profusa a getto continuo. Tifo incessante e sostegno incondizionato dei tifosi nei confronti dell’allenatore, eterna riconoscenza (col rito del pallone calciato in curva dopo ogni vittoria) dell’allenatore nei confronti della curva.

La simbiosi è stata perfetta fin dal primo giorno, quando ancor più che la mano dell’allenatore s’intravedeva lo sforzo titanico di coniugare l’antico col nuovo. Italiano è stato saggio nel gestire con polso fermo e buonsenso quella fase di transizione, entrando nelle teste dei suoi calciatori per convincerli che cambiare di poco le coordinate della rotta avrebbe dato dei vantaggi a tutti.

Per farcela nel suo anno bolognese ha dimostrato di possedere tutte le doti che fanno grande un allenatore: ferrea organizzazione tattica, coraggio, empatia, coerenza nelle scelte, tenacia, meritocrazia e, cosa che non guasta, un cuore grande. In più ci ha messo la ruvidezza dell’uomo sanguigno, la semplicità verace dell’allenatore dei campi di provincia. E fa niente che in dieci anni sia passato dallo stadio della Vigontina San Paolo ad Anfield: che sia serie D o Champions League Vincenzo non ha mai abdicato al suo approccio ruspante.

E dietro la forma c’è la sostanza di un uomo che vive il calcio h24 e che se lo incroci al bar è capace di tenerti mezzora a parlare di pressing alto e di feroce riconquista della palla. Italiano ha preso il meglio del Bologna di Thiago e gli ha innestato alcune magate decisive: come Odgaard reinventato trequartista o i due esterni d’attacco, Orsolini e Ndoye (27 gol in due), trasformati in implacabili goleador.

Poi all’Olimpico, un mese fa, ha firmato il capolavoro dei suoi dieci anni di allenatore conquistando un trofeo, la Coppa Italia, che qui avevano alzato al cielo un romagnolo come Mondino Fabbri e un oriundo argentino come Bruno Pesaola.

Così in un anno Vincenzo si è guadagnato l’affetto di una città e in una notte se n’è presa la storia. Rinnovando il contratto, e allungandolo fino al 2027, si è conquistato anche il diritto di scrivere nuovi capitoli di questa bellissima storia.

Tra campionato, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Europa League da agosto non mancheranno i fronti per firmare nuove imprese. Ciclo Italiano? Perché no. In fondo l’epopea di Gasperini all’Atalanta nel 2016 cominciò proprio con una qualificazione all’Europa League.