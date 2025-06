La fame dell’Orso Cagliari ko

Un’altra rimonta condita di emozioni. Un po’ per il ricordo di Klas Ingesson – la maglia del gigante buono di Odeshog scomparso nel 2014 è stata consegnata ai figli Martin e David –, un po’ perché in quel 2-1 rifilato al Cagliari lo scorso 223 marzo c’è tutto l’orgoglio di Riccardo Orsolini. La quinta vittoria di fila al Dall’Ara certifica quello che i rossoblù valgono un posto in Europa, con il punteggio ma soprattutto con i fatti. Il tecnico Italiano intanto si gode la classifica: "In tre giorni abbiamo aggiunto sei punti pesanti". Ma da vero realista non bacchetta i suoi: "Sono arrabbiato per il gol preso e l’atteggiamento nel recupero nel primo

tempo ci siamo un po’ complicati la vita da soli". Ovvero il gol di Piccoli: "Quel gol mi ha fatto arrabbiare – ammette il tecnico – perché nell’unica situazione in cui siamo stati chiamati a difendere non abbiamo fatto bene. Non è semplice rimettere sempre in piedi le partite". A quello poi ci ha pensato Orsolini: in otto minuti, prima con un rigore, poi su assist di Cambiaghi, ribalta il risultato in favore dei rossoblù. Che dice: "Non sono appagato, vorrei ampliare la collezione". Ovviamente intende di gol, che al suo carnet non mancano: con quelli con il Cagliari, Orsolini si porta a 9 reti (e 4 assist) in 19 presenze, in questo campionato, contro gli 11 totali dell’intera scorsa stagione. Praticamente un gol ogni due partite, e questo dice tutto.