La finale, gli Internazionali, il Papa. Come muoversi nel vortice di Roma

La Finale di Coppa Italia è solo la punta dell’iceberg di un periodo più che intenso per la Città Eterna. Nella notte da sogno per il Bologna, quando Roma verrà invasa dalla marea dei 30.000 rossoblù (e da altrettanti rossoneri), l’Urbe avrà già il suo bel da fare con un’afflusso di turisti, appassionati e pellegrini fuori dal comune anche per una metà così turistica. Questo perché oltre all’ultimo atto del trofeo targato FrecciaRossa ci sarà anche un altro grande evento sportivo, gli Internazionali di tennis, a pochi passi dallo stadio Olimpico, oltre a un Giubileo ancora in corso. Per non parlare della coda lunga di un Conclave che ha appena designato in Papa Leone XIV il successore di Bergoglio alla cattedra pontificia.

E così nel dedalo di strade intrise di storia ci saranno migliaia di persone chi per più chi per meno tempo. Crocevia un po’ di tutti sarà la stazione Termini dalla quale si possono raggiungere più o meno facilmente i principali luoghi di interesse, da Città del Vaticano alla zona del Foro Italico dove si potranno seguire il tennis e il calcio in serata. Detto dell’Olimpico sold-out e di molti tifosi che arriveranno con viaggi organizzati in pullman e mini bus, entrando in città dal Grande Raccordo Anulare, molti sfrutteranno invece il trasporto pubblico proprio dalla principale stazione ferroviaria della Capitale. Da qui si potrà prendere la Metro A con direzione Battistini, fino alla fermata Ottaviano, uscita Via Barletta. La stessa stazione tra l’altro utile per andare a visitare anche Città del Vaticano, i Musei e Piazza San Pietro. Per chi proseguirà alla volta delle mete più sportive, ci sarà da prendere l’autobus n°32 con direzione Stazione Saxa Rubra per poi scendere alla fermata De Bosis/Stadio Tennis. Non c’è infatti una metro che arriva direttamente nei pressi del Foro Italico e dello Stadio Olimpico al contrario di quanto accade a Milano con San Siro. In alternativa si può scegliere il tram, la linea 2 che serve la zona viaggiando tra il quartiere Flaminio/stazione Flaminio metro A e piazza Mancini. Da qui poi basterà attraversare il Tevere a piedi per raggiungere l’Olimpico. In alternativa ci sono diversi autobus.

Come per tutti gli eventi sportivi, il trasporto pubblico verrà potenziato da e verso il Foro Italico, con i titolari del biglietto per la finale che potranno richiedere tramite il sito ATAC, l’azienda locale, un tagliando da 24 ore da utilizzare sul trasporto pubblico inserendo proprio il codice del biglietto di Milan-Bologna per sfruttare al meglio tutti i mezzi di collegamento, in modo gratuito. In alternativa si potrà sfruttare anche la micromobilità in condivisione, con diverse società che operano sul territorio di Roma con monopattini e biciclette in sharing per facilitare l’avvicinamento all’area del Foro Italico.

I tifosi rossoblù e rossoneri potrebbero comunque incrociarsi con gli appassionati di tennis visto che domani sono previste le classiche due sessioni di gioco degli Internazionali, quella diurna dalle 13 e quella serale dalle 19, col polo sportivo più che affollato. Roma caput mundi dunque, con la Capitale chiamata a gestire al meglio una concomitanza di eventi e le folle che arriveranno in città, a partire dalla marea dei 30.000 rossoblù.