Le ’Vetrine rossoblù’ hanno fatto scuola. E la città risponde a tono

Si muove la città verso Roma, ma la Bologna che rimane si è già colorata e riempita di rossoblù. Alla vigilia della finale di Coppa Italia si respira aria di festa, un clima che va avanti già dallo scorso anno quando l’iniziativa ’Vetrine Rossoblù’ era stata lanciata da Confcommercio Ascom e che sull’onda dell’entusiasmante stagione attuale è stata riproposta. Le attività del centro, ma anche quelle della provincia: tutti uniti da un solo scopo: dare il massimo sostegno a Vincenzo Italiano e ai suoi ragazzi, capaci di riaccendere l’entusiasmo non solo dei tifosi storici, ma anche dei più giovani. Maglie, sciarpe, cimeli, gadget di ogni tipo e persino alcune foto con i protagonisti, da Orsolini e De Silvestri, tutti elementi pronti ad abbellire gli spazi in mostra di bar, ristoranti e negozi, con tanti curiosi e in particolare i turisti attratti da questa mania rossoblù dilagante. Un supporto economico e concreto da tutto il tessuto economico che rappresenta infatti anche un biglietto da visita importante per chi passa sotto i portici e per coloro che hanno scelto il territorio come meta delle loro vacanze. Un progetto, le ’Vetrine Rossoblù’, arrivato anche sul piccolo schermo, con un format ospitato su Canale 88 con protagoniste le attività di Emil Banca, senza dimenticar il supporto del nostro giornale come Media Partner.

Il Totem del Carlino si è colorato di rossoblù, dimostrando la vicinanza alla squadra protagonista da sempre delle nostre pagine sportive. E parlando di simboli, non potevano non colorarsi anche le Due Torri, iconici monumenti cittadini, meta delle visite dei turisti, ma anche di migliaia di scatti di bolognesi e non, abbellite dalle tonalità del club di Joey Saputo.

Anche la Torre di Maratona del Dall’Ara è stata colorata di rosso e di blu, specialmente quando il tempio del tifo è silente al termine dei match, con un sostegno perpetuo a Skorupski e compagni. Non poteva mancare nemmeno la sede di Emil Banca, realtà legata al territorio che ha accolto con entusiasmo il rinnovo i questa iniziativa per supportare le imprese sul campo di questo Bologna.

E così mentre gli oltre 30.000 bolognesi si muoveranno in direzione Roma per continuare ad inseguire un altro sogno, dopo la vincente cavalcata verso l’Europa della passata stagione, in quello che sarà l’esodo più grande di sempre, persino di più di quello del 1964 sempre verso la Capitale verso lo spareggio scudetto (poi vinto contro l’Inter) in città risplenderanno le vetrine, festanti e pronte a supportare nel modo più colorato possibile la squadra di Italiano chiamata a un importante appuntamento con la storia.