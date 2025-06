Lo ’Stade Saputo’ a Montreal

Che Joey Saputo abbia avuto, in passato, una doppia presidenza calcistica non è un segreto per nessuno: Meglio precisare, però, che non c’erano conflitti di interesse. Perché Joey era ed è (per fortuna) il presidente del Bologna Fc 1909, ma era (in questo caso, però, bisogna parlare al passato) il numero uno dei Montreal Impact. Sotto la sua guida, nonostante gli ultimi rovesci, hanno consentito al club canadese di entrare nella Mls, ovvero il massimo campionato che vede al via sia formazioni statunitensi sia club canadesi.

Sotto certi punti di vista, in Canada, ha potuto fare prima.Che cosa? Lo stadio. Anzi, come è stato ribattezzato in patria, lo ‘Stade Saputo’. Inaugurato nel 2008 è stato ampliato quattro anni più tardi, portando la capienza della struttura a ventimila posti.