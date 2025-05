L’Olimpico pronto a cantare con Cremonini e Morandi

La torta di riso o il panettone. Le Due Torri o il Duomo di Milano anche se forse, in questo caso, sarebbe più giusto mettere a confronto la basilica di San Luca e il Duomo, visto il comune culto mariano. Bologna contro Milano, il Bologna contro il Milan, in campo neutro, all’Olimpico di Roma. Un impianto magico, per i colori rossoblù, perché riporta alla memoria tanto lo spareggio tricolore contro l’Inter (giugno 1964, un’altra squadra meneghina) e la finale di Coppa Italia di dieci anni dopo.

Colpo d’occhio delle grandi occasioni, all’Olimpico. E sfida che vale doppio tra politica, musica, cinema e cucina. Partiamo dalla politica? Non c’è ancora un Bologna Club Montecitorio, ma lo sciarpone rossoblù del senatore Pier Ferdinando Casini è un tratto distintivo.

Simbolo dell’orgoglio di una squadrone che tremare il mondo fa. Casini che ha seguito il Bologna anche in giro per l’Europa, nel tour Champions e, accomunato dalla stessa passione, anche l’ex premier Romano Prodi e Dario Franceschini.

Non si tirano indietro nemmeno i rossoneri, che vantano come tifoso anche un vice premier, Matteo Salvini. Passione milanista per un ex ministro come Maria Elena Boschi e un altro ex premier, Enrico Letta. Poi Maurizio Lupi, Luca Lotti e, prima di loro, anche lo scomparso Roberto Maroni.

Vogliamo passare al cinema? Pupi Avati, regista sopraffino, è un milanista doc. Ma è anche bolognese d’adozione e, non più tardi di qualche giorno fa, su Rai Radio Uno, nella trasmissione ‘Un giorno da pecora’, ha sorpreso il conduttore (milanista) Giorgio Lauro dicendo che, per questa finale, spera in un successo rossoblù.

Un ‘Regalo di Natale’ anticipato per le Due Torri, non per Diego Abatantuono, che di quella pellicola del 1984 era uno dei protagonisti, grande tifoso rossonero. Il mondo del cinema è molto filo rossonero con Ricky e Gianmarco Tognazzi (figli d’arte per carriere e inclinazioni calcistiche) e poi Renato Pozzetto, Massimo Boldi e Teo Teocoli. Se vogliamo giocare la carta dei presentatori, anche qui, massiccia presenza rossonera con Claudio Bisio, Gerry Scotti e Umberto Smaila.

Forse non tutti lo sanno, ma due leggende nel campo dei presentatori, non avevano mai nascosto la loro passione per il Bologna. Stiamo parlando di Corrado Mantoni, più noto come Corrado, re della Corrida e delle prime edizioni di Domenica In e di Fabrizio Frizzi. Milano comanda anche nei canestri, con due ex ct dell’Italia: Ettore Messina e Charly Recalcati. E uno che era di casa, a Milanello, è tuttora una delle leggende (purtroppo scomparsa) della Nba, Kobe Bryant.

Ecco, i successi in Coppa dei Campioni, ancorché datati, hanno dato al Milan quella notorietà internazionale che il Bologna conobbe in epoca quasi preistorica, negli anni Trenta, con i successi di Renato Dall’Ara. L’appeal rossonero lo si capisce dal tifo di Kylian Mbappé e, passando al tennis, di Novak Djokovic e, più recentemente, di Jannik Sinner. Spinge verso il rossonero anche Flavia Pennetta: Bologna risponde con Paolino Canè (non Camporese, battezzato Omar in omaggio al grande Sivori). Passando al ciclismo, Vincenzo Nibali, Ivan Basso e il compianto Marco Pantani. Il Bologna risponde con Davide Cassani, che della nazionale italiana di ciclismo, è stato anche il ct.

Duello senza esclusione di note grazie alla musica: Cesare Cremonini è un altro celebre tifoso rossoblù che ha girato l’Europa con la Champions. E ancora Gianni Morandi (in dubbio per domani) e Andrea Mingardi, senza dimenticare Luca Carboni e quella ‘maglia del Bologna sette giorni su sette’. A proposito di personaggi scomparsi, impossibile dimenticare Lucio Dalla che grazie all’amico Tobia Righi è ancora abbonato al Dall’Ara, nonostante sia scomparso dodici anni fa. E ancora Paolo Mengoli, che spesso gioca con i Veterani rossoblù, così come il maestro Fio Zanotti. Non mancherà invece Alberto Cazzola, de ’Lo Stato Sociale’.

Tifoso rossoblù dichiarato – leggendaria una sua inchiesta tra i giocatori – lo scomparso Pierpaolo Pasolini. E, tornando alle note, il Milan può rispondere con Fedez, Emis Killa, Malika Ayane e Sangiovanni, quello che a Sanremo mise una sciarpa rossonera al collo dell’interista sfegatato Amadeus. Poi Ghali, Rrkomi e Lazza. Chiudiamo con la cucina: confronto serrato anche qua.

Da un lato il rossonero Carlo Cracco, dall’altro Bruno Barbieri che più che al Dall’Ara, però, è stato intercettato alla Segafredo Arena al seguito della Virtus. A proposito di sportivi doc e di incroci bizzarri: Federico Musolesi, bolognese, protagonista alle ultime Olimpiadi di Parigi (tiro con l’arco) non ha mai nascosto la passione per i colori rossoneri.