Marco, se il bomber scopre una nuova strada

Claudio Fenucci è entrato nel mondo del calcio come dirigente. Di un suo passato calcistico non c’è traccia. La carriera tra i professionisti del calcio giocato, invece, accomuna Giovanni Sartori e Marco Di Vaio. Sartori racconta sempre di come il papà fosse tifoso rossoblù. Lui, Giovanni da Lodi, fa tutta la trafila nel Milan. Fa il suo esordio in un match di Coppa Italia, il 22 giugno 1975. Il Milan perde con la Juventus, ma Giovanni debutta con gol. Curiosamente in maglia Milan non segna mai, in campionato. Ma mette a segno un’altra rete. Sempre in Coppa Italia. Quasi un segno del destino. Il Milan, il 6 maggio 1979 (Milan-Bologna 0-0) gli regala persino uno scudetto. Per i rossoneri è il più bello. Perché è quello della stella, con Gianni Rivera in campo e un giovanissimo Franchino Baresi. Milan che, dopo lo scudetto, gli porta in dote anche la Coppa Italia...

E Marco Di Vaio? Arriva a Bologna nel pieno della maturità. Resta in rossoblù, squadra della quale diventa anche il capitano, dal 2008 al 2012. Per Di Vario ci sono 65 reti in 143 partite. Due gol, poi, sono pesantissimi. E ’ il 26 febbraio 2011: Marco li segna a Torino, contro la Juventus. Il Bologna torna a vincere in casa della Vecchia Signora dopo un’astinenza durata 31 anni. Per ritrovare un successo del Bologna al vecchio Comunale bisogna risalire al 1980 e al rigore trasformato da Adelmo Paris.

Dopo Bologna, Marco vola a Montreal: gioca proprio per gli Impact di Joey Saputo. In due stagioni ci sono 76 gare con 34 reti. Una media decisamente elevata.

Sempre Di Vaio, poi, ha un punto in comune con Vincenzo Italiano. Già, perché il Nettuno d’Oro, prima ancora che finisse nelle mani del tecnico, era stato un riconoscimento dell’amministrazione comunale al talentuoso bomber.