Miranda, corsa e grinta. Da Siviglia con furore. Il ragazzo d’oro perfetto per Italiano

Juan Miranda da Olivares, comune di ottomila anime dell’Andalusia: segnatevelo a futura memoria. Perché il giorno in cui Giovanni Sartori deciderà di rendere pubblica la sterminata lista di calciatori semi sconosciuti scovati in giro per l’Europa, nella sua trentennale avventura di uomo mercato, non potrà non comparire in quella lista il nome del terzino sinistro spagnolo classe 2000 agganciato la scorsa estate a parametro zero e diventato, grazie a una crescita costante, uno dei punti fermi del Bologna di Italiano.

C’erano una volta su quella fascia Cambiaso e Kristiansen, che hanno affinato le loro qualità cammin facendo alla scuola di Thiago Motta. Poi è arrivato Vincenzo Italiano, uno che ai terzini (vedi i tre anni passati a Firenze) consegna la licenza di spingere a tutta sull’acceleratore, macinare l’intera fascia e confezionare cross in serie per gli uomini d’area.

Miranda quell’attitudine la possedeva già nel Dna, nonché nel suo piede sinistro morbido come il velluto e affilato come una lama. Cresciuto al Betis e transitato con profitto nella ‘cantera’ del Barcellona, Miranda ancor prima di arrivare sotto le Due Torri la scorsa estate aveva già la vocazione, tipica della scuola spagnola, per un calcio fatto di possesso palla e di predilezione della fase offensiva.

"Me è sempre piaciuto più attaccare che difendere", ammise candidamente nel giorno della sua presentazione. Dopodiché per alzare trofei bisogna anche saper difendere. Miranda, a dispetto dei suoi soli 25 anni, ha già messo in bacheca un oro (Parigi 2024) e un argento (Tokyo 2020) con la rappresentativa olimpica della Spagna, più una Coppa del Re con il Betis (2021-22).

Proprio il Betis, da buon sivigliano, è il suo grande amore. Cresciuto sulle gradinate del Benito Villamarin, la casa sportiva del Betis, quest’anno ha tuttavia toccato con mano quanto sappia essere caldo e passionale anche il Dall’Ara. Poiché anche le grandi storie d’amore prima o poi finiscono, quando un anno fa Sartori ha fiutato con mesi d’anticipo che il ragazzo si stava avvicinando alla scadenza del contratto con il Betis senza concrete prospettive di rinnovo, in poche ore è piombato su di lui ingaggiandolo a parametro zero.

L’inizio non è stato facile, perché la serie A non è la Liga e impone sempre un periodo di apprendistato. Ma, superata la concorrenza di Lykogiannis, Miranda si è trovato davanti una strada spianata.

Grazie alle sue 25 maglie da titolare in campionato ha confezionato 6 assist, che a queste latitudini per un esordiente sa di record. In più ha aggiunto al suo palmares l’esperienza della Champions League, trasformando il suo primo anno in Italia in un trionfo con la conquista della Coppa Italia. Conquista a cui, la notte del 14 maggio all’Olimpico di Roma, ha dato un contributo fattivo.

Pagato zero, Miranda si è rivelato una miniera d’oro. Anche il ragazzo è d’oro: mai una parola fuori posto, mai una reazione stizzita (l’espulsione con la Fiorentina alla penultima giornata è stata una svista dell’arbitro), mai un comportamento fuori dalle righe. La sua bolognesità acquisita sta nella lista delle sue preferenze culinarie, in cui la mortadella ha quasi soppiantato il ‘Jamon’. Potenza delle Due Torri.